Поразка за поразкою: чому в Трампа рекордно низькі рейтинги

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов. За його словами, представники радикального правопопулістського MAGA-руху втрачають підтримку виборців, через що Республіканська партія ризикує втратити контроль над обома палатами Конгресу.

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Трамп зробив багато помилок

Як наголосив Попов, у внутрішній політиці Трамп обурив суспільство жорсткими діями служби ICE, яка замість впорядкованої депортації висилає з країни навіть легалізованих латиноамериканців, які працювали й платили податки. Крім того, обіцянки зупинити зростання цін на пальне та продукти провалилися.

Провал спостерігається і в міжнародних справах. Обіцянки припинити війну в Україні за 24 години чи 100 днів закінчилися ескалацією, а воєнна кампанія в Ірані призвела лише до блокування Ормузької протоки та зростання цін на бензоколонках США.

Він провалив і внутрішню, і фактично провалив зовнішню політику. Через це його рейтинги зараз перебувають на найнижчому рівні за обидві його каденції. Це створює великі політичні проблеми. Фактично результат на виборах до Конгресу буде "відбитком" діяльності Трампа– сказав Попов.

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Чому Трамп втрачає підтримку у США: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, видання Financial Times наголосило, що Трамп стрімко втрачає підтримку у Сполучених Штатах. Воно виділило дві причини, чому це відбувається. Зокрема, американці стурбовані підвищенням вартості життя. Дехто був змушений скоротити витрати на їжу.