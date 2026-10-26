Трамп стремительно теряет поддержку в США: FT назвала две основные причины

69 % американцев обеспокоены нарушениями этических норм в Белом доме. Об этом свидетельствует социологическое исследование Financial Times и Focaldata.

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Что известно о результатах опроса?

Рейтинг поддержки Дональда Трампа в последнее время снижается. Главными факторами падения симпатий избирателей стали экономические проблемы и опасения относительно злоупотреблений во властных структурах.

Соцопрос показал, что почти половина респондентов считает коррупционные проблемы при Трампе более серьезными, чем при его предшественниках. Кроме того, 56% опрошенных сообщили, что с начала года их финансовое положение ухудшилось.

Более четверти вынуждены сокращать расходы на продукты и лекарства. На этом фоне семья и окружение американского лидера заработали не менее 1 миллиарда долларов на криптовалютах. Доноры, связанные с президентом, получают государственные контракты.

Когда семья читает статью о президентских доходах от криптовалют, одновременно решая, стоит ли им отложить дорогостоящий визит к врачу, они видят, что система работает для кого-то – просто не для них– сказал профессор Колумбийской бизнес-школы Джереми Ней.

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Опрос показал, что рост стоимости жизни заставляет американцев более критично оценивать внутриполитический курс администрации. Более четверти граждан из-за роста цен вынуждены сокращать ежедневные расходы на еду и медицинские услуги. Более 40% респондентов отметили, что рост цен заставляет их голосовать за демократов на выборах 3 ноября.

В Белом доме все выдвинутые обвинения официально отвергают.

Конфликта интересов не было, и Трамп действует исключительно в интересах американской общественности – именно поэтому его переизбрали на этот пост– заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Он добавил, что администрация начала борьбу с мошенничеством в федеральных органах, и обвинил конгрессменов-демократов в нежелании положить конец расточительству.

Ранее социологические исследования свидетельствовали о том, что уровень одобрения деятельности американского президента пережил рекордное падение за период обоих его сроков. Согласно опросу Reuters, курс Дональда Трампа поддерживают лишь 31% граждан.