Трамп стрімко втрачає підтримку у США: FT назвало дві основні причини

Етичними порушеннями в Білому домі стурбовані 69% американців. Про це свідчить соціологічне дослідження Financial Times і Focaldata.

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Що відомо про результати опитування?

Рейтинг підтримки Дональда Трампа останнім часом зменшується. Головними чинниками падіння симпатій виборців стали економічні негаразди та побоювання щодо зловживань у владних кабінетах.

Соцопитування виявило, що майже половина респондентів вважає корупційні проблеми за каденції Трампа серйознішими, ніж за його попередників. Крім того, 56% опитаних повідомили, що з початку року в них погіршився фінансовий стан.

Понад чверть змушені скорочувати витрати на продукти й медицину. На цьому тлі родина та оточення американського лідера заробили щонайменше 1 мільярд доларів на криптовалютахю. Донори, пов'язані з президентом, отримують державні контракти.

Коли родина читає статтю про президентські прибутки від криптовалют одночасно з вирішенням, чи варто їм відкладати дорогий візит до лікаря, вони бачать, що система працює для когось - просто не для них– сказав професор Колумбійської бізнес-школи Джеремі Ней.

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Опитування виявило, що підвищення вартості життя змушує американців критичніше оцінювати внутрішньополітичний курс адміністрації. Більш ніж чверть громадян через зростання цін змушені скорочувати щоденні витрати на їжу та медичні послуги. Понад 40% респондентів зазначили, що зростання цін змушує їх голосувати за демократів на виборах 3 листопада.

У Білому домі всі висунуті звинувачення офіційно відкидають.

Конфлікту інтересів не було, і Трамп діє лише в найкращих інтересах американської громадськості - саме тому його переважною більшістю голосів переобрали на цю посаду– заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Він додав, що адміністрація розпочала боротьбу із шахрайством у федеральних органах, та звинуватив конгресменів-демократів у небажанні зупиняти марнотратство.

Раніше соціологічні дослідження свідчили про те, що рівень схвалення діяльності американського президента зазнавав рекордного падіння за період обох його каденцій. Згідно з опитуванням Reuters, курс Дональда Трампа підтримують лише 31% громадян.