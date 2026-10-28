Республіканці втрачають Палату представників: експерт оцінив ситуацію перед виборами у США

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, буквально сьогодні вийшла соціологічна довідка, що в Сенаті наразі 48 проти 47 на користь демократів. Доля ще 5 мандатів залишається невизначеною. За них іде запекла боротьба.

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Яка ситуація в Палаті представників?

Як наголосив Романюк, саме тому Дональд Трамп упродовж доби відвідав три різні штати, де закликав електорат голосувати за республіканців. Йому важливо зберегти контроль принаймні над однією палатою Конгресу. Шанси на це ще зберігаються, але загальна тенденція негативна.

Ситуація в Палаті представників є вкрай сприятливою для демократів. У них може бути буквально розгромна перевага. Але тут ще зберігається певна інтрига.

Соціологи не можуть розподілити ще 17 мандатів. Але й без них у республіканців фактично катастрофічна ситуація. Там приблизно 195 проти 238 – 239 намальовується на користь демократів– сказав Романюк.

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Додамо, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов пояснив, чому рейтинг схвалення Трампа перебуває на рекордно низькому рівні напередодні виборів. Насправді в президента США було кілька гучних поразок на внутрішній та зовнішній аренах.