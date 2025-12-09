Очень этим одержим: аналитик сказал, какой сигнал дает Трамп заявлением о выборах в Украине
- Отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными из-за ряда прошлых ситуаций, восстановить их , как считает аналитик Валерий Клочок, будет невозможно.
- Трамп будет давить на Зеленского для подписания мирного соглашения, но политическая ситуация и отсутствие международной поддержки затрудняют для украинского лидера принятие такого решения.
Американский президент в очередной раз заявил о необходимости провести в Украине выборы и подчеркнул, что их давно не было в нашем государстве. Отношения между Трампом и Зеленским очень непростые и были подорваны еще во времена его первой каденции.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что тогда Трамп позвонил Зеленскому с просьбой возбудить уголовное дело против сына Джозефа Байдена – Хантера, из-за его возможных коррупционных действий в компании Burisma. Украинский лидер на это не пошел.
Трамп будет давить на Зеленского и уже на кое-что намекает
Учитывая ситуацию доволка сына Байдена результат такой, что Трамп остался недоволен поведением властей Украины. Ведь, как пояснил Клочок, украинская сторона не выполнила в то время его просьбу относительно уголовного преследования его тогдашнего политического оппонента.
"Сложно реализовать это на практике, но, возможно, надо было искать какое-то решение, поскольку в то время Трамп был президентом. Из-за обстоятельств, которые сложились, между ними испортились отношения. Дополнительно они были существенно подорваны после скандала в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года", – констатировал Клочок.
По его убеждению, восстановить эти отношения будет невозможно. По мнению аналитика, Дональд Трамп злопамятный человек. А принимая во внимание то, что Владимир Зеленский по своему характеру неуступчив в своих решениях, то говорить о потеплении между ними не приходится.
Трамп своей одержимостью завершения войны действительно склоняет Украину к компромиссу, на который не может пойти украинский президент из-за потери своего политического веса, если соответствующее решение будет им принято,
– подчеркнул Клочок.
Сегодня у Зеленского, как заметил Клочок, непростой период его политической жизни, потому что надо будет принимать решение, обусловлено рядом факторов, а именно: отсутствием помощи со стороны США, непонятной позицией Европы. По его словам, есть много знаков вопроса относительно дальнейших перспектив сдерживания врага.
Это все, как отметил Клочок, загоняет президента Украины в ловушку невозможности реализации тех намерений, которые он строил в начале широкомасштабного вторжения. В частности стоит вспомнить его слова о возвращении границ 1991 года.
Трамп будет давить на Зеленского и скажет, что если он не подпишет мирное соглашение, то подпишет кто-то другой. Поверьте, в Украине найдутся те, кто это сделают, а потом оппоненты будут называть это соглашение капитуляцией, на этой теме будет куча политических спекуляций,
– озвучил Клочок.
Провести выборы в период активной фазы боевых действий, как подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", будет невозможно. Клочок не исключает, что мы можем увидеть результаты договоренностей Трампа и Путина о выборах и они будут проведены. По его словам, политические рейтинги потенциальных оппонентов Зеленского свидетельствуют о том, что одержать снова победу ему будет непросто.
Аналитик прогнозирует, что вероятнее, что сразу мирное соглашение подписано не будет, сначала военные представители Украины и России подпишут соглашение об остановке огня и начале перемирия, в период которого могут быть проведены выборы. Клочок отметил, что намерения Трампа в этом контексте вполне очевидны и сегодня он посылает четкий сигнал: если соглашение не подпишет Зеленский, это сделает за него другой человек.
Выборы в Украине: какие заявления звучат по этому поводу?
Президент США, призывая Украину к проведению выборов, озвучил мнение, что украинская власть якобы использует тему войны, чтобы этого не делать. Он также не исключает, что на следующих выборах что на следующих выборах Зеленский мог бы снова одержать победу.
На заявление Трампа отреагировали в Европе. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер отметила, что выборы в Украине должны быть проведены тогда, когда для этого будут соответствующие условия. Она подчеркнула, что Зеленский является демократически избранным президентом.
- Осенью 2025 года сам Зеленский, комментируя возможность проведения в Украине выборов, заметил на том, что для этого должна быть предусмотрена безопасность и поддержка международного сообщества. Он заверил, что в случае наличия таких условий, в частности прекращения огня, он обратится к ВР по организации выборов.