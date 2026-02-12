Экс-глава МИД раскрыл, почему сейчас активизировалась тема дедлайна конца войны
- Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что информация о возможном мирном договоре и выборах весной распространяется как элемент давления на Украину или Россию со стороны администрации Дональда Трампа.
- Организация выборов в Украине во время войны является сложной и дорогой, учитывая значительное количество украинцев на фронте и за рубежом, а также внутренне перемещенных лиц.
СМИ все чаще публикуют материалы о том, что якобы мирное соглашение будет заключено уже весной. Также упоминается, что в мае якобы могут провести выборы в Украине. Однако в основном это спецслужбы США сливают для медиа эту информацию.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что это очередная попытка администрации Дональда Трампа повлиять на ситуацию в Украине. Это дополнительный элемент давления на Украину или Россию.
"Кому-то в Вашингтоне нужно, чтобы эта информация сейчас появилась как дополнительный элемент давления на Украину или, возможно, Россию. Трамп хочет, чтобы через две недели или месяц это произошло. "А вы сидите и думайте, потому что иначе будет плохо", – предположил он.
Почему сейчас это невозможно?
Владимир Огрызко отметил, что не может в течение 2 – 3 недель все измениться. Ведь после последних переговоров позиция всех сторон осталась неизменной. Кроме того, провести выборы в Украине в нынешних условиях – это очень дорого. Называют сумму примерно 10 миллиардов гривен.
Люди, которые такое пишут, не понимают, что такое провести выборы. Они не знают, каким образом это организуется. Тем более в контексте того, что у нас какая-то часть избирателей находится за рубежом,
– подчеркнул экс-министр МИД.
Также большое количество украинцев воюет на фронте. Есть много внутренне перемещенных лиц, которым также нужно обеспечить доступ к голосованию в регионах, в которых они находятся. Поэтому все это очень сложно и дорого организовать в условиях войны.
Выборы в Украине: последние новости
Издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что 24 февраля Владимир Зеленский якобы планирует представить план проведения выборов президента и референдума. Была информация, что США настаивают на проведении обоих голосований до 15 мая.
Владимир Зеленский отреагировал на публикацию FT. Он отметил, что "впервые слышит" о таких планах. По его словам, Украина готова на выборы при условии прекращения огня и предоставления нашему государству гарантий безопасности.
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил, готовится ли Украина к выборам. Он объяснил, что выборы возможны, но только после конкретных шагов, которые ведут к завершению войны. В Киеве могут готовиться к ним, но этот процесс достаточно долгий, потому что нужно учитывать большое количество деталей.