По предварительным итогам парламентских выборов в Чехии, победу одержал миллиардер-популист Андрей Бабиш, однако его партия ANO не получила достаточного количества голосов для самостоятельного формирования большинства. Ему нужно еще сформировать коалицию.

Этот результат означает политическое возвращение Бабиша, который возглавлял правительство страны с 2017 по 2021 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Может ли Бабиш сформировать новое правительство?

Ожидается, что его курс может сместиться в сторону Венгрии и Словакии, которые в последнее время занимают пророссийскую позицию и демонстрируют меньшую поддержку Украины.

Несмотря на победу, ANO не имеет абсолютного большинства, поэтому Бабиша, вероятно, пригласят к переговорам о создании коалиции. Сам он отверг возможность сотрудничества с политическими силами, которые вошли в правительство после выборов 2021 года. Потенциальными союзниками для него остаются две маргинальные партии: антииммигрантская "Свобода и прямая демократия", которая набрала 7,9% голосов, и правая сила "Автомобилисты" с результатом 6,8%.

Эксперты предполагают, что для получения большинства Бабишу придется объединиться с обеими этими партиями. Сам он уже заявил: "Мы обязательно проведем переговоры с СПД и Автомобилистами и будем работать над созданием правительства под руководством ANO".

Бабиш неоднократно высказывал сомнения относительно предоставления военной помощи Украине. Из-за такой риторики в Чехии и за ее пределами его часто называют "чешским Орбаном".

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что когда к власти в приближенных к Украине странах ЕС приходят евроскептики или те, что хотят выстраивать хорошие отношения с Россией – это всегда проблема. Это ставит под угрозу единство ЕС.

Что известно о результатах выборов в Чехии?