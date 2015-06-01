В Польше – второй тур президентских выборов: что известно и почему это важно для Украины

В Польше в воскресенье, 1 июня, проходит второй тур президентских выборов. Они существенно повлияют на будущий курс страны и на поддержку Украины, ведь кандидаты – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – имеют кардинально разные взгляды.

Как проходят выборы в Польше, какие позиции Навроцкого и Тшасковского, что они говорили об Украине – сообщает 24 Канал.

Важно Оппозиционный кандидат в президенты Польши готов не поддерживать вступление Украины в НАТО

Выборы президента в Польше