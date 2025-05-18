В Румынии снова заявили о признаках вмешательства России в выборы

На выборах в Румынии снова заметили признаки российского вмешательства. Россия использует сеть пропагандистских каналов для влияния на избирательный процесс.

Румынская власть опровергает фейковые новости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Румынии.

Смотрите также В Румынии – второй тур выборов президента: соревнуются прозападный и антиукраинский кандидаты

Россия снова вмешивается в румынские выборы

Во время очередных румынских выборов снова заметны признаки российского вмешательства.

Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях направлена на влияние на избирательный процесс,

– сообщили в МИД.

Там отмечают, что это было ожидаемо и власти Румынии опровергают фейковые новости.

Напомним, 18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов во время которых страна наконец выберет лидера, который возглавит ее в течение следующих лет. После перезапуска избирательного процесса, страна снова стоит перед выбором между проевропейским и кандидатом-радикалом с явно прокремлевскими сентиментами, хотя личности уже будут другие.

Несмотря на то, что эксперты считают, что радикалу и экстремисту Симиону может не хватить голосов для победы, шансы на президентское кресло у него достаточно реальные.