Румынская власть опровергает фейковые новости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Румынии.

Смотрите также В Румынии – второй тур выборов президента: соревнуются прозападный и антиукраинский кандидаты

Россия снова вмешивается в румынские выборы

Во время очередных румынских выборов снова заметны признаки российского вмешательства.

Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях направлена на влияние на избирательный процесс,

– сообщили в МИД.

Там отмечают, что это было ожидаемо и власти Румынии опровергают фейковые новости.

Напомним, 18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов во время которых страна наконец выберет лидера, который возглавит ее в течение следующих лет. После перезапуска избирательного процесса, страна снова стоит перед выбором между проевропейским и кандидатом-радикалом с явно прокремлевскими сентиментами, хотя личности уже будут другие.

Несмотря на то, что эксперты считают, что радикалу и экстремисту Симиону может не хватить голосов для победы, шансы на президентское кресло у него достаточно реальные.