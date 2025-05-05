Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии в первый день выборов президента

В воскресенье, 4 мая, когда в Румынии проходил первый тур президентских выборов, ряд правительственных онлайн-ресурсов и сайтов кандидатов подверглись хакерской атаке. Ответственность за это взяла на себя российская хакерская группа.

Под атаку попали сайты основных конкурентов пророссийского Джордже Симиона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство G4media.

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Российские хакеры снова вмешиваются в румынские выборы

Отмечается, что к нападению причастна группировка DDOSIA/NoName057, которая специализируется на кибератаках. Их мишенями стали вебпортал правительства, Конституционный суд, Министерство иностранных дел, а также ресурсы кандидатов на пост главы государства.

В Национальном управлении кибербезопасности уточнили, что среди атакованных – сайт Крина Антонеску, представляющий коалиционную власть, и независимого кандидата Никушора Дана, что сейчас является мэром Бухареста.

Киберпреступники подтвердили свою причастность к атаке через Telegram, указав на дополнительные цели – сайты Министерств юстиции и внутренних дел.

Национальное управление кибербезопасности Румынии заявило, что вебсайты, которые перечислила хакерская группа, уже работали в 14 часов по местному времени.

Напомним, по результатам первого тура в Румынии Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) набрал 40,96% голосов, а Никушор Дан (мэр Бухареста) – 20,99%. Они будут соревноваться во втором туре.