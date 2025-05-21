Дональд Трамп II: одноименный сын Трампа заявил, что имеет "призвание" баллотироваться в президенты

Дональд Трамп-младший, старший сын действующего президента США Дональда Трампа, не исключает, что в будущем может баллотироваться на пост главы государства. Он говорит, что имеет такое "призвание".

Об этом он заявил на своем выступлении в Катаре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сын Дональда Трампа хочет баллотироваться в президенты США

Во время выступления на мероприятии в Катаре он заявил, что чувствует "призвание" к своему баллотированию в президенты США.

Ведущий дискуссии спросил, планирует ли он когда-то "перенимать бразды правления" после отца.

"Для меня честь, что меня об этом спросили, и честь, что некоторые люди не имеют ничего против этого", – сказал Дональд Трамп-младший.

Итак, ответ таков: я не знаю, возможно, одного дня. Вы знаете, призвание есть. Я всегда буду очень активным сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию,

– сказал он.

Справка: Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, имеет идентичное имя и фамилию отца, даже второе имя – Джон. Его сокращенно называют Don Jr. Он является американским бизнесменом и исполнительным вице-президентом холдинга Trump Organization.

Напомним, администрация Трампа рассматривает новых потенциальных кандидатов на следующие президентские выборы в США. Трамп видит в Венси потенциального будущего президента и высоко оценивает Марко Рубио.