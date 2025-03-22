Спецпосланник Трампа считает необходимым проведение выборов в Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает необходимым проведение выборов президента в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Уиткоффа в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Уиткофф о выборах президента в Украине

Уиткофф выразил убеждение, что выборы в Украине будут проведены.

"Да, они будут. Они на это согласились. В Украине будут выборы. И я согласен с тобой, я думаю, Зеленский делает все возможное", – сказал он.

Также спецпосланник подчеркнул, что президент Украины оказался в чрезвычайно сложной ситуации и противостоит ядерной державе с населением в четыре раза больше.

По словам спецпосланника, сейчас лучший момент для достижения соглашения. "Президент Трамп может предоставить ему лучшую возможную сделку, которую он когда-либо получит", – заявил Уиткофф.

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Напомним, что Верховная Рада на заседании 25 февраля поддержала постановление №13041 "О демократии", в том числе и о поддержке легитимности действующего президента Украины Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 268 народных избранников.