Орбан так просто не сдастся: политолог раскрыл, что может ждать Венгрию после выборов
- В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, где основная борьба будет между партиями "Фидес" Виктора Орбана и "Тисой" Петера Мадьяра.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что в случае поражения Орбан может попытаться удержать власть различными путями.
В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, во время которых основная борьба развернется между партиями "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной "Тисой", которую возглавляет Петер Мадьяр. По опросам, именно "Тиса" может получить монобольшинство в будущем парламенте. Однако Орбан в случае проигрыша не собирается сдаваться.
Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что Украину не устроит победа Виктора Орбана. В то же время если Петер Мадьяр сможет обойти партию действующего премьера, тогда появится шанс выстроить с нуля украинско-венгерские отношения.
Отличается ли риторика Орбана и Мадьяра по Украине?
Рейтерович отметил, что в случае, если партия "Тиса" получит преимущество на выборах, а особенно с большим отрывом, тогда Мадьяр сможет сформировать правительство.
Также он может снять вето на помощь Украине, ведь это разблокирует помощь Венгрии. А Киев отремонтирует к этому времени нефтепровод "Дружба". А дальше попробуем выстроить с венграми заново отношения. При этом нужно понимать, что Мадьяр не сильно отличается своей риторикой от Орбана по определенным вопросам. Он также будет разыгрывать карту Украины,
– уверен он.
В то же время выборы в Венгрии, по мнению политолога, быстро не закончатся, судя по всему, Орбан собирается хвататься за власть руками и ногами.
Не исключаю, что Орбан доиграется еще до санкций от Европейского Союза, если будет пытаться сфальсифицировать выборы или ввести, например, военное положение, чтобы не отдавать власть,
– отметил Игорь Рейтерович.
Среди возможных планов Орбана, если он потерпит поражение на парламентских выборах, по мнению политолога, попытаться выиграть президентские или влиять с помощью неформальных институтов, которые он создал ранее.
Обратите внимание! Политолог Олег Саакян предположил, к каким действиям может прибегнуть Виктор Орбан, если его партия проиграет выборы. По его мнению, вероятно введение чрезвычайного положения и перенос выборов. Также Саакян не исключает "уличные столкновения, провокации и теракты", в частности, имитации "диверсии у трубопровода" – это позволит заявить Орбану о внешнем вмешательстве в выборы. Также политолог допускает, что выборы могут или не состояться вообще, или Орбан сообщит, что результаты ложные "из-за влияния Украины или Брюсселя".
С Мадьяром Украине, по его мнению, будет легче найти общий язык, ведь он будет понимать, что имеет внутренние проблемы и ему потребуется хороший кредит доверия от Европейского Союза. А получить его он может через нормальное отношение к Украине.
Какая ситуация складывается вокруг выборов в Венгрии?
Первые лица США откровенно поддерживают Виктора Орбана. В частности Дональд Трамп заявил, что Белый дом может использовать "весь экономический потенциал США", чтобы укрепить экономику Венгрии. Трамп отметил, что Соединенные Штаты с радостью инвестируют "в будущее процветание, которое обеспечит дальнейшее руководство Виктора Орбана".
Также вице-премьер США Джей Ди Вэнс лично посетил Венгрию накануне выборов, чтобы поддержать Орбана.
В то же время действующий премьер Венгрии встрял в скандал из-за опубликованного его разговоров с Владимиром Путиным. В нем Орбан сказал главе Кремля, использовав сравнение из басни о мыши и льве, что готов "стать мышкой Путина". Однако сам Орбан не видит в этом высказывании ничего, что могло бы его скомпрометировать.
Также Орбан накануне выборов обратился к венграм, подчеркнув, что целью вмешательства "иностранных спецслужб" в выборы в Венгрии является причинение хаоса. Он также отметил, что в случае смены власти в стране существует риск потери достижений Венгрии.