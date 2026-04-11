Орбан так просто не сдастся: политолог раскрыл, что может ждать Венгрию после выборов

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, во время которых основная борьба развернется между партиями "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной "Тисой", которую возглавляет Петер Мадьяр. По опросам, именно "Тиса" может получить монобольшинство в будущем парламенте. Однако Орбан в случае проигрыша не собирается сдаваться.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что Украину не устроит победа Виктора Орбана. В то же время если Петер Мадьяр сможет обойти партию действующего премьера, тогда появится шанс выстроить с нуля украинско-венгерские отношения.

Отличается ли риторика Орбана и Мадьяра по Украине?

Рейтерович отметил, что в случае, если партия "Тиса" получит преимущество на выборах, а особенно с большим отрывом, тогда Мадьяр сможет сформировать правительство.

Также он может снять вето на помощь Украине, ведь это разблокирует помощь Венгрии. А Киев отремонтирует к этому времени нефтепровод "Дружба". А дальше попробуем выстроить с венграми заново отношения. При этом нужно понимать, что Мадьяр не сильно отличается своей риторикой от Орбана по определенным вопросам. Он также будет разыгрывать карту Украины,

– уверен он.

В то же время выборы в Венгрии, по мнению политолога, быстро не закончатся, судя по всему, Орбан собирается хвататься за власть руками и ногами.

Не исключаю, что Орбан доиграется еще до санкций от Европейского Союза, если будет пытаться сфальсифицировать выборы или ввести, например, военное положение, чтобы не отдавать власть,

– отметил Игорь Рейтерович.

Среди возможных планов Орбана, если он потерпит поражение на парламентских выборах, по мнению политолога, попытаться выиграть президентские или влиять с помощью неформальных институтов, которые он создал ранее.

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян предположил, к каким действиям может прибегнуть Виктор Орбан, если его партия проиграет выборы. По его мнению, вероятно введение чрезвычайного положения и перенос выборов. Также Саакян не исключает "уличные столкновения, провокации и теракты", в частности, имитации "диверсии у трубопровода" – это позволит заявить Орбану о внешнем вмешательстве в выборы. Также политолог допускает, что выборы могут или не состояться вообще, или Орбан сообщит, что результаты ложные "из-за влияния Украины или Брюсселя".

С Мадьяром Украине, по его мнению, будет легче найти общий язык, ведь он будет понимать, что имеет внутренние проблемы и ему потребуется хороший кредит доверия от Европейского Союза. А получить его он может через нормальное отношение к Украине.

