В России заявили об открытости к сотрудничеству с Венгрией и уважении к выбору венгерских избирателей. В Кремле также заверили, что не связывают результаты выборов с войной против Украины.

Россия готова к диалогу с новым правительством Венгрии. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Как отреагировали в Кремле на результаты выборов в Венгрии?

В России заявили о готовности к диалогу с Венгрией и намерении выстраивать "хорошие отношения" со всеми странами Европы.

Он подчеркнул, что Москва уважает выбор венгерских граждан по результатам выборов и не вмешивается во внутренние политические процессы. По его словам, в Кремле рассчитывают на конструктивные отношения с Венгрией.

Песков также заявил, что Россия не видит прямой связи между результатами выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг войны против Украины.

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Россия стремится сохранить свое влияние в Центральной Европе. Кремль может прибегнуть к провокациям, чтобы помочь Орбану.

