"Надежный партнер": Вэнс впервые высказался о поражении Орбана на выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Он заявил, что венгерский лидер был важным партнером и отстаивал интересы США в ЕС.

Вэнс считает, что его поездка в Венгрию была не зря, ведь он посещал партнеров. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Что сказал Вэнс о поражении Орбана?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктор Орбан на парламентских выборах.

По словам Вэнса, в администрации США понимали, что Орбан может проиграть, однако решили поддержать его во время избирательной кампании. Он отметил, что венгерский политик был одним из немногих европейских лидеров, которые открыто противостояли политике ЕС, которую в Вашингтоне считали вредной.

Вэнс подчеркнул, что Орбан в Евросоюзе защищал интересы США и оставался надежным партнером для Дональда Трампа и американской администрации в целом.

В то же время вице-президент отметил, что США готовы работать с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Он добавил, что поездка в Будапешт не была напрасной, ведь поддержка союзников важна независимо от результатов выборов.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом отметил, что Виктор Орбан не стал отрицать свое поражение на парламентских выборах в Венгрии. Он не прибегнул к противоречивым шагам из-за большого разрыва в голосах и имея собственный расчет на будущее.

Как прошли выборы в Венгрии?