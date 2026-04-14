Венс вважає, що його поїздка в Угорщину була недаремною, адже він відвідував партнерів. Про це він заявив в ефірі Fox News.

Дивіться також Орбан уперше виступив із заявою після розгромної поразки на виборах

Що сказав Венс про поразку Орбана?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував поразку прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан на парламентських виборах.

За словами Венса, в адміністрації США розуміли, що Орбан може програти, однак вирішили підтримати його під час виборчої кампанії. Він наголосив, що угорський політик був одним із небагатьох європейських лідерів, які відкрито протистояли політиці ЄС, яку у Вашингтоні вважали шкідливою.

Венс підкреслив, що Орбан у Євросоюзі захищав інтереси США та залишався надійним партнером для Дональда Трампа і американської адміністрації загалом.

Водночас віцепрезидент зазначив, що США готові працювати з новим прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Він додав, що поїздка до Будапешта не була марною, адже підтримка союзників важлива незалежно від результатів виборів.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом зазначив, що Віктор Орбан не став заперечувати свою поразку на парламентських виборах в Угорщині. Він не вдався до суперечливих кроків через великий розрив у голосах та маючи власний розрахунок на майбутнє.

Як пройшли вибори в Угорщині?