Будапешт взорвался празднованиями: тысячи людей вышли на улицы после поражения Орбана

В столице Венгрии тысячи людей устроили спонтанные празднования после объявления результатов выборов, которые показали поражение Виктора Орбана. Улицы Будапешта заполнились толпами с национальными флагами.

По сообщению венгерского издания 444.hu, первые результаты подсчета голосов показали уверенную победу оппозиционной партии "Тиса".

Что известно о праздновании в столице Венгрии после победы Мадьяра?

В столице Венгрии Будапеште после парламентских выборов 12 апреля состоялись массовые празднования. После опубликования первых результатов стало известно, что победу одерживает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

После появления предварительных результатов тысячи жителей города вышли на улицы. В центре Будапешта образовались большие толпы, которые праздновали смену политического курса страны.

На улицах венгерской столицы состоялись массовые празднования / Фото 444.hu

В сети и медиа публикуют фото с места событий: улицы заполнены людьми, которые держат венгерские флаги и приветствуют результаты голосования. Будапешт, который в течение лет правления Орбана оставался оппозиционно настроенным, стал эпицентром праздничных акций.

Важно! Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии, получив конституционное большинство. Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, поздравили Мадьяра с победой и выразили надежду на усиление сотрудничества с Венгрией.

