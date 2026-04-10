"Рискуем потерять все": Орбан шокировал обращением к венграм накануне выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нации за два дня до парламентских выборов, заявив, что его поражение может поставить страну под угрозу. Оппозиция и социологические опросы прогнозируют возможную смену власти впервые за 16 лет.

Орбан пытается удержаться за кресло премьер-министра. Об этом пишет Bloomberg.

Что заявил Орбан?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к гражданам накануне парламентских выборов. Он заявил о риске потери достижений страны в случае смены власти.

В своем обращении Орбан также заявил о якобы вмешательстве "иностранных спецслужб" в избирательный процесс, которые, по его словам, пытаются вызвать хаос. Никаких доказательств этих утверждений он не привел. В то же время, как отмечает Bloomberg, венгерский премьер продолжает строить часть своей кампании на критике Европейского Союза и позиции по Украине, в частности блокировании части финансовой помощи Киеву.

Несмотря на заявления действующего премьера, оппозиция во главе с партией "Тиса" Петра Мадьяра заявила о необходимости политического обновления и призывает к единству.

Обратите внимание! Опросы свидетельствуют о преимуществе оппозиции в конце кампании, хотя эксперты отмечают, что избирательная система Венгрии дает преимущества действующей власти. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля, и должно определить политический курс страны, которая находится под давлением внутренних экономических проблем и споров с ЕС.

Выборы в Венгрии: последние новости