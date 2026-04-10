"Рискуем потерять все": Орбан шокировал обращением к венграм накануне выборов
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске потери достижений страны в случае смены власти и обвинил иностранные спецслужбы во вмешательстве в выборы.
- Оппозиция имеет преимущество по опросам, но избирательная система может дать преимущество действующей власти, а голосование состоится 12 апреля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нации за два дня до парламентских выборов, заявив, что его поражение может поставить страну под угрозу. Оппозиция и социологические опросы прогнозируют возможную смену власти впервые за 16 лет.
Орбан пытается удержаться за кресло премьер-министра. Об этом пишет Bloomberg.
Что заявил Орбан?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к гражданам накануне парламентских выборов. Он заявил о риске потери достижений страны в случае смены власти.
В своем обращении Орбан также заявил о якобы вмешательстве "иностранных спецслужб" в избирательный процесс, которые, по его словам, пытаются вызвать хаос. Никаких доказательств этих утверждений он не привел. В то же время, как отмечает Bloomberg, венгерский премьер продолжает строить часть своей кампании на критике Европейского Союза и позиции по Украине, в частности блокировании части финансовой помощи Киеву.
Несмотря на заявления действующего премьера, оппозиция во главе с партией "Тиса" Петра Мадьяра заявила о необходимости политического обновления и призывает к единству.
Обратите внимание! Опросы свидетельствуют о преимуществе оппозиции в конце кампании, хотя эксперты отмечают, что избирательная система Венгрии дает преимущества действующей власти. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля, и должно определить политический курс страны, которая находится под давлением внутренних экономических проблем и споров с ЕС.
Выборы в Венгрии: последние новости
Германия обвинила вице-президента США Джея Ди Венса во вмешательстве в выборы в Венгрии из-за его визита в Будапешт. Кроме того, правительство Германии назвало обвинения Вэнса в адрес ЕС безосновательными, считая, что именно его визит подрывает нейтральность.
Дональд Трамп выразил свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время его митинга. Известно, что Трамп заявил, что является большим поклонником Орбана и что Соединенные Штаты полностью его поддерживают.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина якобы вмешивалась в выборы в США и Венгрии, поддерживая демократов перед выборами 2024 года. Вэнс также выразил поддержку Виктору Орбану, отметив, что его лидерство может быть образцом для Европы, и США будут поддерживать его переизбрание.