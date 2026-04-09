Правительство Германии резко раскритиковало вице-президента США Джея Ди Венса после его визита в Венгрию накануне выборов. Об этом пишет Politico.

Что сказали в Германии о визите Венса в Венгрию?

В Берлине считают, что такая поездка может выглядеть как попытка повлиять на избирательный процесс. Заместитель спикера правительства Себастьян Гилле заявил, что обвинения Венса в адрес ЕС относительно вмешательства являются безосновательными. По его словам, именно визит американского политика в Будапешт ставит под сомнение нейтральность.

Напомним, что во время поездки Вэнс выступил вместе с премьером Виктором Орбаном и раскритиковал Брюссель, обвинив ЕС в давлении на Венгрию. Он назвал действия европейских институтов примером иностранного вмешательства.

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что результаты выборов в Венгрии будут иметь большое влияние не только на Европу, но и на Россию. Кремль активно вмешивается в венгерские выборы, чтобы сохранить свое влияние в Центральной Европе, и может прибегнуть к провокациям, чтобы помочь Орбану. Политолог также объяснил, что Виктор Орбан может ввести чрезвычайное положение и перенести выборы в Венгрии, или обжаловать их результаты, что приведет к политическому кризису.

