Об этом сообщает The Guardian.
Как Зеленский отреагировал на визит Венса в Венгрию?
В интервью британскому изданию он заявил, что поездка американского политика в Будапешт с целью поддержки действующего премьера Виктора Орбана является "бесполезной".
В то же время Зеленский отметил, что Украина не намерена влиять на внутренние процессы в Венгрии. По его словам, именно венгерский народ должен самостоятельно определить, кого поддержать на выборах.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. В них соревнуются 2 основные силы – партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном и "Тиса", которую возглавляет политик Петер Мадьяр.
Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что российские политтехнологи, которые помогают Орбану, могут перейти к силовым сценариям.
Вэнс вступился за Орбана и раскритиковал Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил заявления Зеленского в отношении Орбана и назвал их скандальными. Он повторил обвинения Будапешта в том, что Киев якобы пытается повлиять на выборы в Венгрии через поставки энергоносителей.
Выступая в венгерском университете, Вэнс сказал, что Орбан рассказал ему об угрозах украинского президента.