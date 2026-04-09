Об этом сообщает The Guardian.

Как Зеленский отреагировал на визит Венса в Венгрию?

В интервью британскому изданию он заявил, что поездка американского политика в Будапешт с целью поддержки действующего премьера Виктора Орбана является "бесполезной".

В то же время Зеленский отметил, что Украина не намерена влиять на внутренние процессы в Венгрии. По его словам, именно венгерский народ должен самостоятельно определить, кого поддержать на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. В них соревнуются 2 основные силы – партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном и "Тиса", которую возглавляет политик Петер Мадьяр.

Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что российские политтехнологи, которые помогают Орбану, могут перейти к силовым сценариям.

