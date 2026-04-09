Уряд Німеччини різко розкритикував віцепрезидента США Джея Ді Венса після його візиту до Угорщини напередодні виборів. Про це пише Politico.
Що сказали в Німеччині про візит Венса в Угорщину?
У Берліні вважають, що така поїздка може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес. Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що звинувачення Венса на адресу ЄС щодо втручання є безпідставними. За його словами, саме візит американського політика до Будапешта ставить під сумнів нейтральність.
Нагадаємо, що під час поїздки Венс виступив разом із прем'єром Віктором Орбаном і розкритикував Брюссель, звинувативши ЄС у тиску на Угорщину. Він назвав дії європейських інституцій прикладом іноземного втручання.
Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що результати виборів в Угорщині матимуть великий вплив не лише на Європу, але й на Росію. Кремль активно втручається в угорські вибори, щоб зберегти свій вплив у Центральній Європі, і може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану. Політолог також пояснив, що Віктор Орбан може запровадити надзвичайний стан та перенести вибори в Угорщині, або оскаржити їх результати, що призведе до політичної кризи.
Вибори в Угорщині: що потрібно знати?
Парламентські вибори в Угорщині 2026 року призначені на 12 квітня. Громадяни обиратимуть новий склад Національної асамблеї. Це буде вже десяте голосування такого рівня з 1990 року.
Очікувані парламентські вибори в Угорщині протиставлять чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана з партії "Фідес", який керує країною вже 16 років, та опозиційну партію "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра. Опитування свідчать про зростання популярності Мадяра та підвищені шанси опозиції на успіх.
Нагадаємо, що Дональд Трамп висловив свою підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час його мітингу. Трамп заявив, що є великим шанувальником Орбана і що Сполучені Штати повністю його підтримують.