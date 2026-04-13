Вздохнули с облегчением: как в Европе отреагировали на результат выборов в Венгрии

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии. Действующий премьер страны Виктор Орбан был вынужден признать свое поражение. Большинство лидеров Европы обрадовалось такому развитию событий.

После подсчета более 98% бюллетеней партия "Тиса" получает в парламенте 138 мест, то есть она получает конституционное большинство.

Как в Европе реагировали на поражение Виктора Орбана и победу Петера Мадьяра?

Одной из первых, кто отреагировал на результаты парламентских выборов в Венгрии, была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сначала она в соцсети "Х" написала, что в этот день "сердце Европы сильнее всего бьется именно в Венгрии". В следующей заметке она отметила: "Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее".

Также не замедлил с реакцией и президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил Петера Мадьяра и его "Тису" с "убедительной победой". Также политик выразил надежду на развитие сотрудничества между странами.

Постепенно появились и оценки выборов в Венгрии от других европейских лидеров.

Польский премьер Дональд Туск отметил, что Венгрия, Польша и Европа "снова вместе". "Славная победа, дорогие друзья! Русские – домой!", – написал политик. Он опубликовал видео, на котором звонит Мадьяру, с подписью "Добро пожаловать обратно в Европу!".

Со словами приветствия к Петеру Мадьяру звонил президент Франции Эммануэль Макрон. "Франция приветствует победу демократии и преданность венгерского народа ценностям ЕС и месту Венгрии в Европе", – написал политик.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также поздравил Петера Мадьяра с победой. "Венгерский народ сделал свой выбор. Искренние поздравления с победой на выборах, дорогой Петере Мадьяр. С нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал победу Петера Мадьяра "большой победой для Венгрии и Европы". "Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира", – написал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тоже поздравил Петера Мадьяра, добавив, что это "исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии".

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что рекордная явка на выборах продемонстрировала демократический дух венгерского народа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил венгров с "историческими выборами". По его словам, победа Мадьяра – это победа Европы и европейских ценностей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Петера Мадьяра с победой и выразила надежду на совместную конструктивную работу "в интересах наших народов и общих вызовов на европейском и международном уровнях".

Также она поблагодарила Виктора Орбана за годы сотрудничества. "Я знаю, что и из оппозиции он продолжит служить своей нации", – добавила Мелони.

Друг Орбана, премьер Словакии Роберт Фицо, в своем заявлении поздравил Мадьяра и отметил, что готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии. Не забыл он "добавить немного дегтя в банку меда". "Считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом и в дальнейшем заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", – написал Фицо.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что победа Мадьяра имеет большое значение не только для Венгрии, но и для Европы и всех, кто верит в либеральную демократию.

В ЕС, вероятно, обрадовались поражению Виктора Орбана