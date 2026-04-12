Такая география участия избирателей может стать ключевым фактором в распределении политических сил после подсчета голосов.

Как рекордная явка на выборы может ударить по Орбану?

Венгрия фиксирует рекордные показатели явки на парламентских выборах, что уже вызвало активное обсуждение среди политических аналитиков. По данным наблюдений, участие избирателей значительно превышает уровень предыдущих избирательных кампаний, особенно в крупных населенных пунктах.

Именно города демонстрируют самую высокую активность избирателей, тогда как в сельских регионах темпы голосования являются более умеренными. Это создает потенциальный дисбаланс, который может повлиять на финальное распределение мандатов в парламенте.

Аналитики обращают внимание, что подобная структура явки исторически играет не в пользу правящей партии "Фидес". В предыдущих избирательных циклах именно городские регионы чаще поддерживали оппозиционные силы, тогда как Орбан традиционно имел сильные позиции в меньших населенных пунктах.

Отдельные исследования демографических и социальных показателей свидетельствуют о корреляции между уровнем образования и политическими предпочтениями избирателей. В громадах с высокой долей людей со средним и высшим образованием активность на выборах обычно выше, но поддержка правящей партии там ниже. Наиболее заметная связь прослеживается между образовательным уровнем населения и результатами "Фидес": чем выше уровень образования в регионе, тем меньше доля голосов за провластную силу.

Статистические показатели подтверждают, что корреляция между явкой и долей людей с полным средним образованием составляет около 0,27, что свидетельствует о слабой, но имеющейся взаимосвязи между этими факторами.

На этом фоне рекордная явка может иметь стратегическое значение для оппозиции, которая традиционно сильнее в крупных городах и среди более образованных избирателей. В то же время в штабе "Фидес" воздерживаются от прогнозов, ожидая окончательных результатов подсчета голосов.

