Орбан расклеил по Венгрии пропагандистские баннеры с Зеленским, фон дер Ляйен и Мадьяром
- В Венгрии появились билборды, где изображены Зеленский, фон дер Ляйен и Мадьяр, которых обвиняют в трате денег налогоплательщиков.
- Мадьяр отреагировал на рекламу, отметив, что правительство Орбана тратит деньги на агитацию, а не на больницы.
По всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана. На них изображены Зеленский, фон дер Ляйен и оппонент Орбана Петера Мадьяра.
Реклама обвиняет политиков в расходовании денег налогоплательщиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети и Петера Мядара в X.
Смотрите также Орбан тратит огромные деньги на пропаганду и запугивание людей, – венгерская оппозиционерка
Какую рекламу Орбан расклеил по Венгрии?
На билбордах изображен президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и венгерского политика Петера Мадьяра, которые выбрасывают деньги в золотой унитаз. На билборде написано: "Они поднимают налоги и тратят ваши деньги на украинские золотые унитазы".
Интересно, что сам Мадьяр не стал игнорировать эти нападки и решил стильно сфотографироваться на фоне рекламы. Он отметил, что остановился посмотреть на рекламу оппонента по дороге в больницу.
В конце концов, именно на это правительство Орбана тратит деньги налогоплательщиков, а не на дезинфицирующие средства для больниц,
– отметил Мадьяр.
Петер Мадьяр на фоне пропагандистского билборда Орбана / Magyar Péter (X)
В эксклюзивном интервью 24 Каналу венгерский парламентарий и соучредитель партии в Венгрии "Гуманисты", которая будет выступать за поддержку Украины, Каталин Чех отметила, что венгры на самом деле все больше устают от авторитарной модели правления премьера Виктора Орбана. Людей истощают, в частности, отсутствие реальных изменений в качестве своей жизни и пропаганда действующего правительства.
Орбан пугает Венгрию войной на фоне предстоящих выборов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следующие выборы могут стать "последними перед возможной войной", если не победит его партия.
Орбан считает, что Европа приближается к конфликту с Россией, находясь на завершающем этапе эскалации, и призвал "молиться за мир".