Орбан расклеил по Венгрии пропагандистские баннеры с Зеленским, фон дер Ляйен и Мадьяром

По всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана. На них изображены Зеленский, фон дер Ляйен и оппонент Орбана Петера Мадьяра.

Реклама обвиняет политиков в расходовании денег налогоплательщиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети и Петера Мядара в X.

Какую рекламу Орбан расклеил по Венгрии?

На билбордах изображен президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и венгерского политика Петера Мадьяра, которые выбрасывают деньги в золотой унитаз. На билборде написано: "Они поднимают налоги и тратят ваши деньги на украинские золотые унитазы".

Интересно, что сам Мадьяр не стал игнорировать эти нападки и решил стильно сфотографироваться на фоне рекламы. Он отметил, что остановился посмотреть на рекламу оппонента по дороге в больницу.

В конце концов, именно на это правительство Орбана тратит деньги налогоплательщиков, а не на дезинфицирующие средства для больниц,

– отметил Мадьяр.



Петер Мадьяр на фоне пропагандистского билборда Орбана / Magyar Péter (X)

В эксклюзивном интервью 24 Каналу венгерский парламентарий и соучредитель партии в Венгрии "Гуманисты", которая будет выступать за поддержку Украины, Каталин Чех отметила, что венгры на самом деле все больше устают от авторитарной модели правления премьера Виктора Орбана. Людей истощают, в частности, отсутствие реальных изменений в качестве своей жизни и пропаганда действующего правительства.

