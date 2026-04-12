Лагерь Орбана готовится к борьбе за власть после объявления победителя на выборах, – Politico

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Действующий премьер страны Виктор Орбан рискует с треском их проиграть. Политик не планирует отдавать власть и готовится к борьбе за нее.

Сторонники Виктора Орбана и оппозиции готовятся к возможному столкновению после объявления результатов выборов. Соперники уже обвиняют друг друга в фальсификациях голосования. Об этом пишет Politico.

Как Орбан готовится не признавать возможное поражение?

В Будапешт приехали сотни международных наблюдателей. Несмотря на это, команда Орбана организовала собственные группы контроля. В качестве наблюдателей также зарегистрировались депутаты ЕС из группы "Патриоты за Европу" и около 100 человек, связанных с проорбановскими структурами.

Эксперты предупреждают, что из-за этого могут возникнуть противоречивые оценки выборов, в частности по сравнению с миссией ОБСЕ, которую в Венгрии считают политически предвзятой.

Документальный фильм независимых журналистов под названием "Цена голоса", который вышел 26 марта, рассказывал о массовых подкупах избирателей и давление на избирателей в пользу партии Орбана "Фидес" в сельских общинах. Очевидцы заявляли, что партия предлагала деньги в обмен на голоса. В частности, в селе Альбертирша голос за Орбана стоил 80 евро.

Венгерский бизнесмен Дьердь Ваберер написал в Facebook 12 апреля, что даст 300 000 форинтов любому, кто разоблачит избирательные фальсификации.

Тот самый консорциум, который создал документальный фильм "Цена голоса", организовал сеть из 2 400 наблюдателей в более 100 локациях по всей Венгрии для документирования фальсификаций. Они планируют вести прямую трансляцию любых выявленных нарушений на YouTube-канале.

Партия "Тиса" Мадьяра также предоставила собственную систему для сообщений избирателей о фальсификациях.

"Фидес" сделал то же самое, запустив горячую линию и специальный электронный адрес. Евродепутат от "Фидес" Чаба Дьомер в воскресенье утром заявил, что "установлено 639 случаев избирательных нарушений, и сейчас продолжается 74 полицейских расследования".

Лидер оппозиции Петер Мадьяр отметил, что признает результаты выборе в случае, если не будет серьезных фальсификаций. Он призвал избирателей сообщать о любых нарушениях, которые они видят.

Мадьяр уверен, что если выборы будут честными и свободными, тогда его партия "Тиса" победит. Политик обвинил правительство Орбана в подготовке провокаций под чужим флагом, чтобы аннулировать результаты в округах, где лидирует "Тиса".

Между тем представитель Орбана Золтан Ковач опубликовал в соцсети "X" сообщение, в котором обвинил "Тису" в подготовке почвы для штурма правительственных зданий в случае поражения. В свою очередь Мадьяр назвал заявление Ковача "обычным запугиванием" и "ложью". Он добавил, что партия правящая партия "Фидес" прибегает к таким провокациям по совету "российских советников".

