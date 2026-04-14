В ОП объяснили, что может измениться в ЕС после победы Мадьяра
- На парламентских выборах в Венгрии победила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, что может изменить отношения с ЕС.
- Победа Мадьяра является выигрышем для Европы, поскольку Венгрия может быстрее достигать консенсуса с Евросоюзом, что положительно повлияет и на Украину.
На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Сейчас в стране будет формироваться правительство. Впоследствии начнутся переговоры с Европейским Союзом.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил 24 Каналу мнение, что Европа выиграла от результатов выборов в Венгрии. В частности, победа Мадьяра будет иметь позитив и для Украины.
В чем выиграла Европа?
Михаил Подоляк отметил, что Венгрия считается демократической страной. Однако Виктор Орбан построил практически авторитарную систему, где он единолично принимал решения, имея предохранители в виде конституционного большинства, которое он имел. Таким образом политик закладывал в различные регуляторные органы определенные нюансы, чтобы не отвечать перед Европой.
Интересно, что политолог Игорь Чаленко предположил, продолжит ли Мадьяр риторику Орбана относительно Украины. Однако у них разные подходы к политике. "Фидес" – это популистские национал-консерваторы, а "Тиса" – правоцентристы с небольшими элементами, но либеральной политики относительно экономики и внешних отношений. Поэтому, по его мнению, это дает надежду, что при Мадьяре взаимодействие между Киевом и Будапештом будет более корректным.
После победы партии "Тиса" нужно дать определенное время для формирования. Петер Мадьяр встречается с президентом Венгрии. Будет формироваться новое правительство. Далее будут переговоры с Евросоюзом.
Европа абсолютно точно победила. Они получили еще одну перспективную и мощную страну, которая будет коррелировать свои действия с общими действиями Европы. Это очень важно. То есть не будет злоупотребления правом вето,
– считает советник председателя ОПУ.
По его словам, ЕС будет быстро принимать решения. Венгрия и Евросоюз могут быстро прийти к консенсусу, и все вопросы будут решены. Это очень хорошо, в частности, и для Украины. Европа будет иметь единство. Это важно для позиции по войне в Украине, на Ближнем Востоке.
Россия сначала проиграла Молдову, парламентские выборы и президентские. Затем Румынию – президентские выборы. А сейчас Венгрию. Это фундаментальная трансформация отношения к России. Это будет иметь влияние на другие страны. В частности, на Словакию, на Чехию, на пророссийские группы и так далее,
– подчеркнул чиновник.
Последние заявления Мадьяра об Украине
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что никто не может говорить украинцам, на каких условиях надо завершать войну. Также он сказал, что в Украине живет много венгров, поэтому важно урегулировать спорные вопросы. В частности, языковой закон, который касается венгерского меньшинства в Украине.
Кроме того, Мадьяр отметил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. По его словам, наше государство должно пройти полноценный переговорный процесс перед вступлением в Евросоюз. Ведь война в Украине продолжается. Он добавил, что если этап всех необходимых процедур будет успешно завершен, в Венгрии планируют провести референдум, на котором граждане будут определяться относительно членства Украины в ЕС.
Петер Мадьяр заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским для того, чтобы "наладить отношения". Он предположил, что встреча может состояться во время заседания Европейского совета.