Будет иметь на это неделю: эксперт сказал, к чему может прибегнуть Орбан ради победы на выборах

В Венгрии проходят парламентские выборы. Уровень явки избирателей довольно высокий по сравнению с предыдущими. Если выиграет лидер оппозиции Петер Мадьяр (партия "Тиса"), это даст шансы на перезагрузку отношений между Киевом и Будапештом в отличие если победит действующий премьер Виктор Орбан ("Фидес").

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, подчеркнув, что на повышенную явку избирателей в Венгрии Орбан может соответствующим образом среагировать.

Орбан может инсценировать на себя покушение

Буряченко указал на то, что сейчас на иностранных округах активно регистрируются венгры. Согласно его данным уже говорится об ориентировочно 120 тысячах избирателей.

Президент Международного института исследований безопасности отметил, что стоит осознавать, что среди них 80, 90% – это выборы мадьяров, но есть нюанс. Для того чтобы посчитать голоса на иностранных участках, нужно получить результаты, которые поступают по почте, поэтому на это понадобится от 4 до 7 дней.

А Орбан по состоянию на понедельник (13 апреля), на конец дня, будет понимать электоральные расклады: какая ситуация внутри страны и сколько людей проголосовало на округах за рубежом.

Если 80 – 90% придутся на выборы Мадьяра, он поймет, что ему за эту неделю надо будет что-то делать в самой Венгрии. Это будут очень деструктивные действия. Я даже не исключаю, что он реализует покушение сам на себя, возможно, с помощью российских спецслужб,

– озвучил Буряченко.

Выборы в Венгрии: ставки слишком высоки

Поскольку Виктор Орбан контролирует мобилизационный админресурс Венгрии, то, по мнению Буряченко, на высокую явку на иностранных участках он может среагировать фальсификацией внутри своей страны и в первую очередь на мажоритарных округах.

Зависимость Орбана от Москвы чрезвычайная. Ставки мегабольшие на эти выборы. Сейчас Венгрия стала точкой геополитического противостояния, поэтому это не просто выборы. От них, возможно, будет зависеть в целом будущее ЕС,

– прогнозирует Буряченко.

Он указал на то, что с одной стороны на выборах мобилизовалась венгерская молодежь, активизировались избиратели за рубежом, недавно появились в публичном пространстве "пленки Сийярто" с Лавровым, которые негативно влияют на рейтинг Орбана, а с другой стороны – венгерский премьер формулирует те вещи, которые давно лелеял Путин.

"Например, "государство – это я". Венгрия – это Орбан, а Орбан – это Венгрия. Это классическая риторика тех тоталитарных лидеров, которые засиделись. Орбан призывает мобилизоваться все свое электоральное ядро, говоря этим людям, что они имеют за 15 лет соцпакеты, работу, стабильные соцгарантии и в случае, если его не будет – есть вероятность, что нацбезопасности Венгрии будет угрожать интеграция внешних сил", – озвучил Буряченко.

Он отметил, что, что на так называемую стратегию меньшего зла, которая уже несколько электоральных циклов приводила к выборам Путина, сегодня серьезно надеется Виктор Орбан. Опять же, потому что с ним работают российские политтехнологи под кураторством Кириенко из администрации президента России.

Подытоживая, президент Международного института исследований безопасности озвучил, что голоса могут разделиться пополам. В течение недели, пока будут поступать результаты голосований с иностранных участков, может произойти гражданское противостояние или со стороны власти, или со стороны оппозиции.

Заметьте! Политолог Артем Бронжуков отметил, что, что Орбан будет держаться за свое кресло и прогнозирует горячую борьбу в регионах Венгрии, напомнив, что половину парламента в стране избирают по партийным спискам, а другую – по мажоритарной системе. Он убежден, что лидер партии "Фидес" попытается воспользоваться админресурсом, поэтому, по его словам, стоит ожидать фальсификаций.

