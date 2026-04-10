Решающие выборы в Венгрии: 3 сценария для Украины и почему Орбана еще рано списывать

Парламентская избирательная гонка в Венгрии выходит на финишную прямую. Есть большой шанс, что 12 апреля на них победит не партия Виктора Орбана "Фидес". Впрочем, это не означает мгновенного улучшения отношений между Венгрией и Украиной.

Эта маленькая страна и в дальнейшем, по крайней мере в течение нескольких следующих месяцев, останется большой проблемой как для Киева, так и для Брюсселя.

Почему так происходит, что будет дальше с Орбаном и чего ждать от нового любимца венгров Петера Мадьяра – ответы на все эти вопросы 24 Канал искал в разговоре с политическим экспертом и лидером Think-Tank-сообщества Resurgam Дмитрием Корниенко, который сам неожиданно стал мишенью для пророссийской и откровенно антиукраинской кампании Орбана.

Читайте также Как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии

Диктатура Орбана всех утомила: как он хочет выиграть выборы?

Виктор Орбан находится у власти непрерывно с 2010 года и за это время очень многим надоел, углубил Венгрию в системный кризис и, как свидетельствуют данные прослушки разговоров с Путиным и Лавровым, передал государство на аутсорс россиянам.

Но избавиться от этого одиозного гражданина очень непросто. Талантливый популист сумел хакнуть венгерскую демократию и установить свои порядки, создав в Венгрии режим фактической диктатуры своей партии "Фидес".

Помогла ему также в этом и традиционная демократическая оппозиция, которая долго ссорилась между собой, а когда наконец объединилась, оказалось, что годы внутренних распрей уничтожили доверие к ней общества и посеяли разочарование.

Орбан и орбанисты этим умело воспользовались, установили контроль над государственными институтами и превратили Венгрию в электоральную автократию, а Орбана – на диктатора со всем соответствующим набором в виде государственной коррупции, имениями с зебрами и глубоким кризисом, в который погрузила Венгрию политика "Фидес".

Но худшим было то, что Орбан является агентом влияния России. Последние сливы прослушки разговоров Орбана и Путина, где венгерский автократ называет патрона "Львом", а себя "Мышей" это ярко подтвердили, хотя доказательства были и раньше. Более того, сам Орбан и его подручные не скрывали и вели себя не как правительство европейской страны, а как новый Кадыров. С той разницей, что называли себя не "пехотинцами Путина", а его грызунами.



Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото Hungary Today

На самом же деле для Путина Орбан был не "мышью", а "конем" – троянским. Именно благодаря ему Россия уничтожала единство НАТО и ЕС, а также всячески выкручивала руки Украине.

Дошло до того, что избирательную кампанию-2026 Орбан и "Фидес" построили на ненависти к Украине и лично президента Зеленского, будто это его должны были выбирать венгры (некоторые, видимо, до сих пор в этом уверены). Все это превратилось в откровенный фарс, но именно по таким правилам играет российский агент.



Весь Будапешт обклеен плакатами с Зеленским, как угрозой для венгров / Фото росСМИ

По мнению Дмитрия Корниенко, это не агония, а четко продуманная стратегия. Она уже принесла успех Орбану на выборах-2022, но тогда объединенная демократическая оппозиция сама сделала подарок, когда накануне российского вторжения в Украину лидер оппозиции Петер Марки-Зай неосторожно предположил, что НАТО, частью которого является Венгрия, может прислать войска в Украину.

Орбан ухватился за этот тезис и раскрутил его на максимум, изобразив оппонентов монстрами. Эта стратегия принесла Орбану успех. А впоследствии ее удачно использовали на выборах в Словакии (парламентских и президентских) его идеологические союзники. Сейчас Орбан просто использует то, что, по его мнению, работает, но по законам шоубиза выкручивает второй сезон на максимум.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Это продуманная стратегия. У нас принято считать, поскольку Орбан имеет соответствующую репутацию и создает соответствующие действия, то мы проявляем к нему эмоции, недооценивая. Орбан как "политическое животное" (это политологический термин, а не оскорбление, – 24 Канал) очень интуитивно играет на чувствах венгерского избирателя и делает то, что может теоретически приносить ему победу... Орбан внедряет эту стратегию с пониманием, что так он может переложить медийный фокус проблем внутренних на внешнего врага. А нагнетание, внешний враг, угрозы, угрозы – это то, что в моменте людей может мобилизовать прийти на выборы, особенно электорат Орбана.

Действительно, во время кампании-2026 Орбан давно перешел черту, поэтому не надо удивляться взятию в заложники украинских инкассаторов и продуцированию все новых и новых скандалов. Как говорили в старенькой антиутопии "Космический десант": "Оно боится...". В этом случае – потерять власть, а потому готов и способен пойти на любые шаги.

По мнению Дмитрия Корниенко, сейчас Орбан фактически создает для своих избирателей альтернативную реальность – аналог то ли "Матрицы", то ли "Шоу Трумэна". И главным раздражителем в нем выступает Украина. Как ни странно, это может сработать. Но в отличие от предыдущих выборов, сейчас у Орбана нет гарантии победы.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Его электорат – это преимущественно сельская местность, небольшие города, а также поколение, которое имеет меньшую склонность к информационной гигиене и верит тому, что доносится пропагандой. А 80% венгерского медиаполя – это провластные СМИ и они создают соответствующую картинку. Фактически это постреальность – Орбан моделирует новую реальность для венгерского избирателя, которой в реальности не существует. Он создает такой вакуум вокруг себя и оно может дать свой результат. Это означает, что списывать Орбана рано, он имеет все шансы удержаться у власти.

Но на этих выборах у Орбана равные ему по степени изобретательности противники. Доказательством этого являются сливы разговоров с российскими лидерами. Это знак, что в игру вступили очень серьезные силы с мощным ресурсом. Это, конечно, не жаба Буданова, но также кто-то влиятельный.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Мы видим, что провокации Орбана натыкаются на очевидно подготовленные и спланированные сливы переговоров с Лавровым и Путиным. Уже мемными стали "Мышь и Лев". Точнее, видимо, не "Мышь", а "Крыса и Лев".

Как Петер Мадьяр готовится сбросить Орбана с пьедестала?

Еще полтора года назад казалось, что Виктор Орбан будет у власти вечно и ни одна политическая сила не способна сбросить этого упыря, который намертво присосался к телу Венгрии. Но оказалось, что это не так. Криптонитом против популиста стал другой популист и бывший активист "Фидес" Петер Мадьяр.

Он бросил вызов Орбану буквально на его территории, а сейчас фактически возглавил всю оппозицию к режиму венгерского автократа.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Мадьяр вышел просто из "Фидес" и перетянул часть людей, которые понимали, что слишком большие коррупционные скандалы вокруг Орбана могут разрушить карьеру молодому крылу партии. Это поколение понимало, что Орбан пусть будет еще 5 – 10 лет, а дальше будет вакуум, то есть, имидж уже будет не позволять. И они вышли.

Мадьяра, который выскочил на политическую арену практически из ниоткуда, поддержали как либеральный город, так и консервативное село. И для этого ему не были нужны венгерские СМИ, подавляющее большинство которых давно контролируется орбанистами.

Мадьяр использовал рецепты других правых популистов (зарубежных союзников Орбана, – 24 Канал) и воспользовался соцсетями. Сейчас он там просто король.



Оптимистичные данные поддержки Петера Мадьяра и его партии "Тиса" / Инфографика Polymarket

По состоянию на весну 2026 года он имеет неоспоримое преимущество, а социология дает ему и его политической силе – партии "Тиса" – уверенное первенство на выборах 12 апреля. Но есть нюансы. О них читайте дальше.

"Тиса" опережает партию Орбана "Фидес" / Инфографика Europe elects

Почему оппозиции в Венгрии рано праздновать победу?

Стоит отметить, что более 15 лет со времени, когда Орбан у власти, в Венгрии очень деградировали политические институты, поэтому в стране есть две "социологии": официальная и очень кривая до сих пор дает преимущество Орбану, а то, что осталось от независимой – Мадьяру.

Эта ситуация закладывает под будущие выборы мину замедленного действия и создает вариант, когда Орбан не признает своего поражения. Ведь проигрывать для него – не вариант. На кону буквально все, а проигрыш может означать не только потерю замка с зебрами, но и вполне реальную тюрьму для него, членов его семьи и многочисленных приспешников.

Оснований для этого множество – от государственной измены и работы на Путина до разноцветной коррупции, взяток и махинаций с углеводородами. И это только начало.

Орбан это понимает, поэтому и прибегает ко всем возможным вариантам. Даже пригласил агитировать за себя Джей Ди Венса – вице-президента США и эмиссара Трампа.



Орбан и Вэнс на предвыборном митинге в Будапеште / Фото Peter Kohalmi/AFP/Getty Images

Это, напомним, прямое вмешательство в избирательный процесс иностранного государства. То есть ровно то же, в чем Обран и Венс обвиняли Украину.

...я люблю Венгрию и люблю этого Виктора. Я вам скажу, он фантастический человек, у нас сложились замечательные отношения. Он делает свою работу... Помните вот что: он не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгаться в нее, как это сделали другие, откровенно говоря, развалив свои страны. Он сохранил вашу страну в хорошем состоянии, он сохранил венгерский народ в вашей стране, и он проделал фантастическую работу,

– Трамп играет с венграми в "испорченный телефон" и передает через Венса на митинге Орбана свое послание.

Вэнс в прямом эфире позвонил Трампу из Будапешта: смотрите видео



При этом очень сомнительно, что Трамп сможет показать эту самую Венгрию на карте. Ранее он вообще постоянно путал Венгрию с Турцией. Но неоспоримо простит Орбану тот факт, что его правительство активно сотрудничает с Ираном. Кстати, далеко не факт, что вмешательство Трампа в выборы в Венгрии пойдет на пользу Орбану. Уже были похожие примеры с Румынией и Германией и все было ровно наоборот.

Три сценария выборов в Венгрии для Украины

Но даже в случае, когда Орбан признает поражение, это не означает его мгновенный остракизм. Более того, он останется еще на некоторое время премьером (пока будет формироваться новая правительственная конфигурация), а "Фидес" может получить роль "золотой акции" в будущих делах.

Также не стоит забывать, что выборы в Венгрии проходят по смешанной системе, где по партийным спискам будут избирать меньше половины парламента.



В Венгрии их всего 199, до 2014 года было 386, но они попали под сокращение, инициированное Орбаном. Только 93 мандата при барьере в 5%. При этом 106 мандатов – это мажоритарка, где есть большая коррупционная составляющая, админресурс и роль персоналий.

Именно на эти "узкие места" указывает Корниенко и прогнозирует, что Орбан обязательно будет за них цепляться.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Сейчас уникальный шанс, что Орбан не удержится, но трудно учитывать, потому что есть такие индикаторы, которые не отражают сейчас социологию. Во-первых, социология хуже описывает небольшие сельские местности и маленькие города. Там всегда погрешность идет в сторону того, за кого электорат в этих районах. Второй момент: социология может ошибаться. Третий момент: социология включает только пропорциональную систему, то есть 93 депутата. Но 106 – это мажоритарные выборы, то есть мини-выборы в каждом отдельном случае, где значительным фактором становится именно административный и финансовый ресурс, которого у Орбана более чем достаточный.



Социология может не отражать тенденции последних двух недель и мы не можем сказать, те ли последние провокации имели влияние положительно-отрицательное на предвыборную кампанию Орбана. Административный ресурс не отражается в социологии. А он в условиях Венгрии может давать провластным кандидатам в мажоритарной системе от 3 до 5% дополнительных голосов, которые не покажет социология. Поэтому здесь 50 на 50.

Эксперт говорит о трех основных сценариях на 12 апреля.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Есть три базовых сценария: это победа "Тисы" и фактическое монобольшинство. Второй вариант – победа "Тисы", но Орбан и Mi Hazánk Mozgalom формируют коалицию меньшинства из-за манипуляций и из-за невозможности сформировать коалицию "Тисой". Третий вариант – то, что Орбан может победить, но точно не будет иметь, как раньше, конституционного большинства.

Как видим, несмотря на оптимизм европейских СМИ, большая победа с отрывом или даже просто победа "Тисе" не гарантирована. Поэтому этой политсиле и другим потенциальным победителям придется считаться с Орбаном и учитывать его капризы. А если в парламент попадут ультраправые из партии "Наша Родина" (Mi Hazánk Mozgalom – это фактический ребрендинг другой ультраправой, но менее искусной в популизме партии "Йоббик", сейчас балансируют на грани 5%), то орбанисты могут даже рассчитывать на "золотую акцию".

По мнению Корниенко, вполне вероятно, что Орбан несмотря на то, что реально всех достал, в итоге сохранит власть. Возможно, уже не абсолютную, но власть. Такой риск вполне реален.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Есть угроза, что даже победа Мадьяра может создать такие условия, при которых он не сможет создать коалицию большинства и соответственно правительство. Очень важно следить, пройдет ли партия Mi Hazánk Mozgalom ("Наша Родина", – 24 Канал), ультрарадикалы, которые фактически уже создали коалицию с Орбаном, то есть есть договоренности, пока неформальные. Шансов, что Мадьяр договорится с этой партией, практически нулевые, а Орбан рассматривается как союзник. Может быть такое, что победит "Тиса", но коалицию создаст Орбан. Очень важно отметить, что мандат на формирование коалиции предоставляет президент, а он из "Фидес".

То есть Орбан и после выборов сможет вредить Украине и отрабатывать "московские плюшки". Именно такая стратегия позволит ему избежать уголовной ответственности за свои преступления.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Проблема этой дезинформационной кампании и кампании нагнетания, что она создает долгосрочные последствия между украинским и венгерским обществом. Орбан может проиграть, но Орбан не исчезнет и останется влиятельной оппозицией, Орбан останется лидером влиятельной фракции в Европейском парламенте ("Патриоты за Европу", – 24 Канал). И он будет пытаться вернуться к власти даже если ситуативно ее потеряет. Опыт Роберта Фицо показывает, что это возможно.

Но даже это даст Украине передохнуть и надеяться на то, что Венгрия не станет на уровне ЕС блокировать важные для нас и всей архитектуры безопасности Европы решения. То есть это такая себе тактика минимизации вреда и перевод его с международного на внутренний уровень.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Если смотреть на ситуацию с точки зрения Украины, то сейчас любой, кроме Mi Hazánk Mozgalom, в Венгрии лучше Орбана. Мадьяр – это возможность перетасовать колоду, попробовать перезапустить отношения. Это не значит, что это будет сделано успешно, но это означает шанс. С Орбаном эти шансы минимальны.

Также устранение Орбана с позиции премьера и то, что "Фидес" теперь точно не будет иметь конституционного большинства (как сейчас) – это неоспоримый плюс для Венгрии. Напомним, что сейчас из-за демаршей Орбана и "Фидес" Еврокомиссия блокирует выделение денег для Венгрии, без которых та не может преодолеть кризис, в который ее погрузили "крепкие хозяйственники".

Дмитрий Корниенко предостерегает от того, чтобы делать из Петера Мадьяра нового героя и спасителя демократии, а тем более – большого друга Украины, но это точно значительно лучший вариант.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Мадьяр не будет для нас комфортным. Он будет венгерским политиком... Эти выборы являются решающими в плане ситуативных моментов. 90 миллиардов, блокирование санкций, открытие кластеров (переговорных для вступления в ЕС, – 24 Канал) для Украины. Венгрия сейчас находится в экономической стагнации. Это одна из наименее активных экономик Европы в плане роста и объемов роста. Эта страна нуждается в дотациях. И это страна, где 19 миллиардов евро (от ЕС, – 24 Канал), даже уже больше, говорят, находятся замороженными, которые могут стимулировать экономику. И это то, что может Брюссель дать Мадьяру. Брюссель понимает, что Мадьяр – это тот человек, с которым можно попробовать построить отношения, поскольку Орбан, если очень упрощенно, надоел всем.

Нормализация Будапешта разблокирует эти миллиарды евро и даст стране шанс решить многочисленные проблемы и провести реформы. Потенциальный успех реформ может окончательно похоронить "Фидес" и только тогда очищение Венгрии от внутреннего врага станет реальностью.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam В глазах ЕС Мадьяр – это шанс на новое. Это новое будет с привкусом старого, то есть какие-то там заявления, провокации, они не исчезнут абсолютно. Это не будут отношения партнерства и дружбы, но это будет шанс. И поэтому это все же ставка на Мадьяра как наименьшее зло, и эффективно построить прагматические отношения.

Все это выглядит как долгий и сложный процесс, но других вариантов не существует. Это цена за годы правления российского агента, который не думал о своей стране, а исключительно о том, как набить себе пузо.