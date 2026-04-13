Я не буду звонить Трампу, – Мадьяр

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр, чья партия победила на парламентских выборах в Венгрии, сделал заявление в сторону президента США Дональда Трампа. Венгерский политик сказал, что не будет звонить американскому лидеру.

Об этом Петер Мадьяр заявил во время большой пресс-конференции 13 апреля.

Что сказал Мадьяр относительно Дональда Трампа?

Петер Мадьяр отметил, что он не будет звонить Дональду Трампу после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 12 апреля.

Я не буду звонить Трампу. Но если он или кто-то из администрации США свяжется с нами, мы будем доступны,

– сказал лидер партии "Тиса".

Стоит отметить, что Дональд Трамп открыто поддерживал на этих выборах многолетнего премьер-министра Венгрии и союзника российского диктатора Владимира Путина – Виктора Орбана. В частности, Трамп заявлял, что США готовы укрепить экономику Венгрии и "инвестировать в будущее процветание" страны при условии победы Орбана на грядущих выборах.

