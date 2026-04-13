Я не буду звонить Трампу, – Мадьяр
Лидер "Тисы" Петер Мадьяр, чья партия победила на парламентских выборах в Венгрии, сделал заявление в сторону президента США Дональда Трампа.
Об этом Петер Мадьяр заявил во время большой пресс-конференции 13 апреля.
Что сказал Мадьяр относительно Дональда Трампа?
Петер Мадьяр отметил, что он не будет звонить Дональду Трампу после своей победы на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 12 апреля.
Я не буду звонить Трампу. Но если он или кто-то из администрации США свяжется с нами, мы будем доступны,
– сказал лидер партии "Тиса".
Стоит отметить, что Дональд Трамп открыто поддерживал на этих выборах многолетнего премьер-министра Венгрии и союзника российского диктатора Владимира Путина – Виктора Орбана. В частности, Трамп заявлял, что США готовы укрепить экономику Венгрии и "инвестировать в будущее процветание" страны при условии победы Орбана на грядущих выборах.
Как еще администрация Трампа поддерживала Орбана на выборах?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана на выборах в Венгрии. До этого во время последнего визита в Венгрию американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США заинтересованы в победе Орбана.
Во время телефонного звонка вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на предвыборном митинге Орбана в Будапеште Трамп выразил свою поддержку премьер-министру Венгрии и сказал, что является большим поклонником Орбана. Американский лидер также отметил, что "я люблю Венгрию и люблю Виктора".
Однако усилия Белого дома не помогли Орбану одержать победу на выборах. Интересно, что Дональд Трамп уже после того, как стало понятно, что победила партия "Тиса" в венгерских выборах, завершил общение с журналистами после вопроса о поражении Орбана в голосовании.