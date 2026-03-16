Очень цинично, – политолог о предвыборной риторике главного конкурента Орбана
- Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр раскритиковал Зеленского из-за "угроз Орбану".
- Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил, почему Мадьяр тоже начал использовать тему Украины.
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует в предвыборной агитации тему Украины. Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр также вынужден принимать в этом участие.
Недавно Петер Мадьяр раскритиковал Владимира Зеленского из-за угроз Виктору Орбану. Он заявил, что ни один "иностранный государственный лидер не может угрожать ни одному венгру". Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что это абсолютно нормальная ситуация.
Смотрите также Битва за Болгарию и российский реванш: появится ли еще один Орбан в Европе и чего ждать Украине
Что происходит в Венгрии?
По словам Лесного, Мадьяр поступает очень цинично, но вполне оправдано. Орбан раскрутил угрозу вокруг Украины и теперь собирает голоса от людей, которые обижены из-за нашего государства. Мадьяр тоже "запрыгивает" на эту тему, чтобы не потерять свои голоса.
Взрослые люди понимают, на что можно обижаться, а на что – нет. Но избиратель во время электорального периода и эмоционального давления в основном превращается в ребенка, который все воспринимает как ему говорят. Поэтому Мадьяру ничего не оставалось. Он использует то, что работает. Все это происходит на фоне того, что разрыв между ним и Орбаном немного сократился,
– сказал Лесной.
Обратите внимание! Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником Путина.
Уже была информация, что Орбан привлек российских ГРУшников, которые должны помочь его партии выиграть парламентские выборы в Венгрии. Мадьяр вынужден здесь действовать. Но все же не стоит делать из него кумира.
С Мадьяром тоже будут проблемы и некоторые вопросы. Но он все-таки заточен на Европу. У нас будет возможность урегулировать отношения с Венгрией. Если Орбан выиграет, то, вероятнее всего, у нас и в дальнейшем будут проблемы. А сейчас мы наблюдаем за жесткой политической борьбой между ними,
– отметил Лесной.
Выборы в Венгрии
- Известно, что парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Сейчас, как говорится в местных социологических опросах, оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает правящую партию "Фидес" с Виктором Орбаном.
- В одном из опросов среди избирателей, которые планируют голосовать и уже определились, партия "Тиса" получает 53% голосов. Партия Орбана – 39%.
- Орбан на протяжении последних недель грубо использует тему Украины в предвыборной агитации. Там даже конфисковали деньги Сбербанка, которые инкассаторы везли в Украину через Венгрию. Из автомобилей изъяли 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов наличными и 9 золотых слитков. Валюту и золото перевозили согласно установленным международным правилам.