Недавно Петер Мадьяр раскритиковал Владимира Зеленского из-за угроз Виктору Орбану. Он заявил, что ни один "иностранный государственный лидер не может угрожать ни одному венгру". Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что это абсолютно нормальная ситуация.

Что происходит в Венгрии?

По словам Лесного, Мадьяр поступает очень цинично, но вполне оправдано. Орбан раскрутил угрозу вокруг Украины и теперь собирает голоса от людей, которые обижены из-за нашего государства. Мадьяр тоже "запрыгивает" на эту тему, чтобы не потерять свои голоса.

Взрослые люди понимают, на что можно обижаться, а на что – нет. Но избиратель во время электорального периода и эмоционального давления в основном превращается в ребенка, который все воспринимает как ему говорят. Поэтому Мадьяру ничего не оставалось. Он использует то, что работает. Все это происходит на фоне того, что разрыв между ним и Орбаном немного сократился,

– сказал Лесной.

Обратите внимание! Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником Путина.

Уже была информация, что Орбан привлек российских ГРУшников, которые должны помочь его партии выиграть парламентские выборы в Венгрии. Мадьяр вынужден здесь действовать. Но все же не стоит делать из него кумира.

С Мадьяром тоже будут проблемы и некоторые вопросы. Но он все-таки заточен на Европу. У нас будет возможность урегулировать отношения с Венгрией. Если Орбан выиграет, то, вероятнее всего, у нас и в дальнейшем будут проблемы. А сейчас мы наблюдаем за жесткой политической борьбой между ними,

– отметил Лесной.

