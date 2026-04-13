Чрезвычайный финал жесткой кампании: громкая победа Мадьяра выходит за пределы Будапешта, – Axios
- Партия "Тиса" получила 138 из 199 мест в парламенте, что позволяет менять конституцию.
- Отмена изменений Орбана может разблокировать 17 миллиардов евро замороженных фондов ЕС.
После 16 лет правления венгерские избиратели наконец отстранили пророссийского премьер-министра Виктора Орбана. Политическое "землетрясение" в Будапеште уже выходит за пределы страны.
Орбан также пообещал продолжать служить Венгрии от имени оппозиции. Об этом сообщили в Axios.
Как победа Мадьяра может изменить ситуацию в Венгрии?
После подсчета 99% голосов партия "Тиса" получила 138 из 199 мест в парламенте (две трети), тогда как "Фидес" получила всего 55.
Полученные голоса дают "Тисе" возможность менять конституцию, которую Орбан в свое время переписал для усиления власти. Именно этим инструментом он перестроил судебную систему, государственные СМИ и избирательную систему.
Отмена изменений Орбана будет ключевым для разблокирования примерно 17 миллиардов евро замороженных фондов ЕС для восстановления, которые Брюссель удержал из-за беспокойства относительно верховенства права,
– отметили в издании.
Быстрая уступка Орбана очень удивила европейцев. Мир ожидал услышать обвинения в подкупе. пропаганде и получения помощи от России для экс-премьера.
Напомним, что пророссийская партия "Фидес" Виктора Орбана 12 апреля обвинила оппозиционную "Тису" в подкупе голосов ромов на выборах. Согласно имеющейся аудиозаписи, оказание финансовой помощи избирателям рассматривали под видом пожертвований.
Мадьяр также объединил "разочарованных консерваторов" и оппозиционных избирателей. На фоне коррупции, кризиса и конфликтов с ЕС в Венгрии усилилось ощущение, что страна сошла с курса при правлении Орбана.
Что еще известно о выборах в Венгрии и победе Мадьяра?
Оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую "Фидес" по результатам подсчета голосов в одномандатных округах на парламентских выборах в Венгрии. Окончательные результаты зависят от подсчета голосов по партийным спискам и почтового голосования.
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении построить "более гуманную страну". Новоизбранный премьер также планирует посетить Польшу для укрепления политических отношений.
Владимир Зеленский поздравил соперника Орбана Петера Мадьяра и выразил готовность развивать сотрудничество с Венгрией.