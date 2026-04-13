Орбан також пообіцяв продовжувати служити Угорщині від імені опозиції. Про це повідомили в Axios.

Як перемога Мадяра може змінити ситуацію в Угорщині?

Після підрахунку 99% голосів партія "Тиса" здобула 138 зі 199 місць у парламенті (дві третини), тоді як "Фідес" отримала всього 55.

Отримані голоси дають "Тисі" змогу змінювати конституцію, яку Орбан свого часу переписав для посилення влади. Саме цим інструментом він перебудував судову систему, державні ЗМІ та виборчу систему.

Скасування змін Орбана буде ключовим для розблокування приблизно 17 мільярдів євро заморожених фондів ЄС для відновлення, які Брюссель утримав через занепокоєння щодо верховенства права,

– зауважили у виданні.

Швидка поступка Орбана дуже здивувала європейців. Світ очікував почути звинувачення у підкупі. пропаганді та отримання допомоги від Росії для експрем'єра.

Нагадаємо, що проросійська партія "Фідес" Віктора Орбана 12 квітня звинуватила опозиційну "Тису" у підкупі голосів ромів на виборах. Згідно з наявним аудіозаписом, надання фінансової допомоги виборцям розглядали під виглядом пожертв.

Мадяр також об'єднав "розчарованих консерваторів" і опозиційних виборців. На тлі корупції, кризи та конфліктів із ЄС в Угорщині посилилось відчуття, що країна зійшла з курсу за правління Орбана.

