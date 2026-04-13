Орбан также пообещал продолжать служить Венгрии от имени оппозиции. Об этом сообщили в Axios.

Как победа Мадьяра может изменить ситуацию в Венгрии?

После подсчета 99% голосов партия "Тиса" получила 138 из 199 мест в парламенте (две трети), тогда как "Фидес" получила всего 55.

Полученные голоса дают "Тисе" возможность менять конституцию, которую Орбан в свое время переписал для усиления власти. Именно этим инструментом он перестроил судебную систему, государственные СМИ и избирательную систему.

Отмена изменений Орбана будет ключевым для разблокирования примерно 17 миллиардов евро замороженных фондов ЕС для восстановления, которые Брюссель удержал из-за беспокойства относительно верховенства права,

– отметили в издании.

Быстрая уступка Орбана очень удивила европейцев. Мир ожидал услышать обвинения в подкупе. пропаганде и получения помощи от России для экс-премьера.

Напомним, что пророссийская партия "Фидес" Виктора Орбана 12 апреля обвинила оппозиционную "Тису" в подкупе голосов ромов на выборах. Согласно имеющейся аудиозаписи, оказание финансовой помощи избирателям рассматривали под видом пожертвований.

Мадьяр также объединил "разочарованных консерваторов" и оппозиционных избирателей. На фоне коррупции, кризиса и конфликтов с ЕС в Венгрии усилилось ощущение, что страна сошла с курса при правлении Орбана.

Что еще известно о выборах в Венгрии и победе Мадьяра?