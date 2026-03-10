Соперник Орбана призвал Россию не влиять на выборы и пообещал сбалансированные отношения
- Петер Мадьяр призвал Россию не вмешиваться в выборы в Венгрии, подчеркивая необходимость честного и прозрачного избирательного процесса.
- В случае победы, он обещает поддерживать сбалансированные отношения с Россией.
Оппонент премьера Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр обратился к России с призывом не вмешиваться в выборы в стране. Он подчеркнул, что голосование должно состояться без внешнего влияния.
В то же время политик пообещал, что в случае победы будет поддерживать сбалансированные отношения с Москвой.
Какую политику в отношении России обещает Мадьяр?
Петер Мадьяр, который стал одним из самых заметных оппозиционных политиков Венгрии, заявил, что Москва не должна вмешиваться в предстоящие выборы в стране. По его словам, венгерские граждане должны самостоятельно решать политическое будущее государства без какого-либо внешнего давления.
Политик подчеркнул, что демократические выборы должны проходить честно и прозрачно. Он отметил, что вмешательство иностранных государств в избирательные процессы неприемлемо.
В то же время венгерский политик отметил, что в случае победы на выборах его правительство не планирует полностью разрывать отношения с Москвой.
По словам Мадьяра, Венгрия должна поддерживать прагматичную внешнюю политику и сохранять сбалансированные отношения с различными государствами, в том числе и с Россией.
Будущее ТИСА-правительство будет искать взвешенные отношения с Россией,
– заявил он.
Оппозиционер подчеркнул, что внешняя политика Венгрии должна базироваться прежде всего на национальных интересах страны.
Что известно о политической борьбе перед выборами в Венгрии?
Заявление Мадьяра прозвучало на фоне активной политической борьбы накануне предстоящих выборов в Венгрии. Политик стал одним из самых серьезных оппонентов действующего премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее в Венгрии задержали украинских инкассаторов и конфисковали значительные суммы денег – это намеренная эскалация накануне выборов. Политолог отмечает, что Орбан может использовать российских агентов для нагнетания ситуации перед выборами, чтобы мобилизовать избирателей и сохранить свою власть.
Он также может рассчитывать на то, что Украина ответит симметричными действиями, например, задержанием венгерских граждан или активов. Это могло бы стать для него дополнительным доказательством якобы враждебных шагов со стороны Украины.