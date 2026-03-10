Оппонент премьера Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр обратился к России с призывом не вмешиваться в выборы в стране. Он подчеркнул, что голосование должно состояться без внешнего влияния.

В то же время политик пообещал, что в случае победы будет поддерживать сбалансированные отношения с Москвой.

Какую политику в отношении России обещает Мадьяр?

Петер Мадьяр, который стал одним из самых заметных оппозиционных политиков Венгрии, заявил, что Москва не должна вмешиваться в предстоящие выборы в стране. По его словам, венгерские граждане должны самостоятельно решать политическое будущее государства без какого-либо внешнего давления.

Политик подчеркнул, что демократические выборы должны проходить честно и прозрачно. Он отметил, что вмешательство иностранных государств в избирательные процессы неприемлемо.

В то же время венгерский политик отметил, что в случае победы на выборах его правительство не планирует полностью разрывать отношения с Москвой.

По словам Мадьяра, Венгрия должна поддерживать прагматичную внешнюю политику и сохранять сбалансированные отношения с различными государствами, в том числе и с Россией.

Будущее ТИСА-правительство будет искать взвешенные отношения с Россией,

– заявил он.

Оппозиционер подчеркнул, что внешняя политика Венгрии должна базироваться прежде всего на национальных интересах страны.

