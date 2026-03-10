Суперник Орбана закликав Росію не впливати на вибори та пообіцяв збалансовані відносини

Опонент прем’єра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр звернувся до Росії із закликом не втручатися у вибори в країні. Він наголосив, що голосування має відбутися без зовнішнього впливу.

Водночас політик пообіцяв, що у разі перемоги підтримуватиме збалансовані відносини з Москвою.

Дивіться також Врятувати рядового Орбана: в Угорщину приїхали російські розвідники

Яку політику щодо Росії обіцяє Мадяр?

Петер Мадяр, який став одним із найпомітніших опозиційних політиків Угорщини, заявив, що Москва не повинна втручатися у майбутні вибори в країні. За його словами, угорські громадяни мають самостійно вирішувати політичне майбутнє держави без будь-якого зовнішнього тиску.

Політик підкреслив, що демократичні вибори повинні проходити чесно та прозоро. Він наголосив, що втручання іноземних держав у виборчі процеси є неприйнятним.

Водночас угорський політик зазначив, що у разі перемоги на виборах його уряд не планує повністю розривати відносини з Москвою.

За словами Мадяра, Угорщина має підтримувати прагматичну зовнішню політику та зберігати збалансовані відносини з різними державами, зокрема і з Росією.

Майбутній ТИСА-уряд буде шукати виважені відносини з Росією,

– заявив він.

Опозиціонер наголосив, що зовнішня політика Угорщини має базуватися насамперед на національних інтересах країни.

Що відомо про політичну боротьбу перед виборами в Угорщині?