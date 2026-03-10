Водночас політик пообіцяв, що у разі перемоги підтримуватиме збалансовані відносини з Москвою.
Дивіться також Врятувати рядового Орбана: в Угорщину приїхали російські розвідники
Яку політику щодо Росії обіцяє Мадяр?
Петер Мадяр, який став одним із найпомітніших опозиційних політиків Угорщини, заявив, що Москва не повинна втручатися у майбутні вибори в країні. За його словами, угорські громадяни мають самостійно вирішувати політичне майбутнє держави без будь-якого зовнішнього тиску.
Політик підкреслив, що демократичні вибори повинні проходити чесно та прозоро. Він наголосив, що втручання іноземних держав у виборчі процеси є неприйнятним.
Водночас угорський політик зазначив, що у разі перемоги на виборах його уряд не планує повністю розривати відносини з Москвою.
За словами Мадяра, Угорщина має підтримувати прагматичну зовнішню політику та зберігати збалансовані відносини з різними державами, зокрема і з Росією.
Майбутній ТИСА-уряд буде шукати виважені відносини з Росією,
– заявив він.
Опозиціонер наголосив, що зовнішня політика Угорщини має базуватися насамперед на національних інтересах країни.
Що відомо про політичну боротьбу перед виборами в Угорщині?
Заява Мадяра пролунала на тлі активної політичної боротьби напередодні майбутніх виборів в Угорщині. Політик став одним із найсерйозніших опонентів чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Раніше в Угорщині затримали українських інкасаторів та конфіскували значні суми грошей – це навмисна ескалація напередодні виборів. Політолог зазначає, що Орбан може використовувати російських агентів для нагнітання ситуації перед виборами, щоб мобілізувати виборців і зберегти свою владу.
Він також може розраховувати на те, що Україна відповість симетричними діями, наприклад, затриманням угорських громадян або активів. Це могло б стати для нього додатковим доказом нібито ворожих кроків із боку України.