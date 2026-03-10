Лидер венгерской оппозиции говорит о том, что действующий премьер Виктор Орбан пригласил российских агентов, политтехнологов в страну. Как заметил 24 Каналу политолог Артем Бронжуков, в такие заявления можно верить.

Как Украина может "помочь" Орбану?

Виктор Орбан стремится увеличить не только медийную эскалацию накануне выборов. Он понимает, что его рейтинг далеко не лучший, опросы показывают, что лидер оппозиции Петер Мадьяр сможет победить. Итак, заявления о якобы преступлениях украинских инкассаторов, российских агентов – все это вписывается в общую стратегию Орбана.

Он хочет нагнетать ситуацию, чтобы мобилизовать избирателей и попытаться сломать негативный для себя электоральный трек. Сейчас очень важно не подыгрывать Орбану, не дать ему представлять официальную позицию Венгрии на самом высоком уровне.

Но надо подумать, все ли перепалки со стороны Украины не помогают стратегии Орбана, которую для него придумали кремлевские политтехнологи. Кажется, что это может сыграть ему на пользу. Поэтому Украине нужно абстрагироваться от этого конфликта,

– подчеркнул Артем Бронжуков.

По его мнению, чем ближе ко дню голосования, тем больше провокаций будет возникать, будет становиться очень неспокойно. Уже сейчас есть много заявлений о том, что Украина якобы готовит провокации, возможно, именно для этого в Венгрию и приехали российские агенты.

Что могли задумать спецслужбы Кремля?

Уже известно о случаях, когда на территории России взрывались дома, были заявления о терактах, а потом становилось известно, что ответственность за это на Кремле. Это делается для того, чтобы дестабилизировать население и сместить фокус внимания.

"Я бы готовился к худшему, учитывая риторику Орбана, который изображает Мадьяра агрессивным украинским милитаристом, говорит, что он якобы принесет войну в Венгрию. А себя Орбан демонстрирует как единственный человек, который может не распространить мнимую войну", – сказал политолог.

Обратите внимание! Венгерское правительство пытается убедить граждан, что Украина якобы ввела против них "нефтяную блокаду". Более того, в соцсетях даже обнародовали петицию с требованием бойкотировать поддержку Украины. Текст проиллюстрировали фотографией Владимира Зеленского, который стоит с протянутой рукой.

На фоне турбулентности в мировой политике такие нарративы хорошо срабатывают. Орбан это понимает, поэтому и заручился поддержкой России. "Почерк" Кремля хорошо заметно, ведь Владимир Путин всегда пытался "играть на разделении", например, рассказывал, что к власти в Украине якобы придут "бандеровцы" и будут убивать русскоязычных людей.

Впрочем оказалось, что на самом деле русскоязычных убивает исключительно Россия. Теперь этот инструмент Кремль пытается использовать в Венгрии, разделить различные слои населения, столкнуть их друг против друга.

Что происходит в Венгрии накануне выборов?