Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Венгрию, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана перед выборами в парламент. Но это ему не поможет.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что ни Джей Ди Вэнс, ни президент Польши Кароль Навроцкий, который также посещал Венгрию, не помогут Орбану победить на парламентских выборах.

Какая сейчас основная проблема в Венгрии?

По словам Томпы, в Будапеште возмущены этим визитом, ведь из-за Джей Ди Венса фактически перекроют половину Будапешта. И внешняя политика никогда не была главным вектором для большинства избирателей Венгрии.

Главный вектор для венгров – это прежде всего внутренняя политика. И проблема – пустой холодильник. Сегодня большинство венгров празднуют Пасху. Так, 40% венгров не могут позволить себе купить пасхальную рульку,

– рассказал Томпа.

Вероятно, Орбан сам понимает, что такие визиты принесут ему небольшую выгоду. Но он это делает, в частности, и еще по одной причине.

Почему он это делает? Чтобы отвлечь внимание избирателей от той коррупции, от тех наворованных средств, которые он набрал в течение 16 лет. Только от ЕС они получили 70 миллиардов евро, за что он так и не отчитался,

– подчеркнул Томпа.

