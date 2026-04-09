"Больше вреда, чем Путин": президент Чехии резко раскритиковал Трампа за заявления о НАТО

Об этом пишет Seznam Zpráv.

Что заявил президент Чехии о Трампе?

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, заявив, что они вредят авторитету Альянса. По его словам, за последние недели Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем это удалось России за многие годы.

Павел подчеркнул, что НАТО базируется на принципах сдерживания и коллективной обороны. Он предостерег, что любые сомнения в единстве Альянса ослабляют его роль и эффективность.

Чешский президент также подчеркнул, что НАТО является оборонным союзом, а не структурой, которая автоматически участвует в войнах вне своей территории. По его словам, европейские партнеры не были должным образом проинформированы об отдельных операциях.

Павел назвал несправедливыми упреки Трампа относительно нежелания союзников участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, отметив, что такая позиция игнорирует реальные обстоятельства сотрудничества внутри Альянса.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Дональд Трамп угрожает выйти из НАТО, но, вероятно, это попытка давить на европейцев, поскольку США не могут единолично выйти из Альянса. Он рассказал, что присутствие американских войск в Европе является стратегически выгодным для США, потому что позволяет вести геополитическую войну вдали от своей территории.

