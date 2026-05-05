Польша рассчитывает, что США разместят на их территории выведенные из Германии войска

В Польше заявили, что страна ведет переговоры с США об увеличении американского контингента. Польский чиновник заявил, что единственная пока информация, которую может подтвердить, –это факт переговоров с Пентагоном.

О перспективах такого решения заместитель главы министерства обороны Польши Павел Залевский рассказал в интервью польскому RMF24.

Что известно о планах Польши?

Недавно президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Германии, воспользовавшись ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, как поводом.

На фоне этого Варшава пытается договориться со Штатами о передислокации этих войск в Польшу. Заместитель главы Минобороны Польши заявил, что не хочет подтверждать или отрицать вопрос о перемещении войск на восточный фланг НАТО.

Мы должны ждать решения Пентагона, но мы намерены увеличить американские возможности в Польше и в целом на восточном фланге. Этот тип мышления находит понимание в Пентагоне,

– сказал Павел Залевский.

Он подтвердил, что переговоры с Пентагоном идут. Польский чиновник сказал, что только США могут принимать решение, что будет с американскими войсками и добавил, что сейчас не время для комментариев.

Какие перспективы НАТО, по мнению польского чиновника?

Замглавы Минобороны в контексте будущего Североатлантического альянса сослался на концепцию так называемого "НАТО 3.0."

Самое главное сегодня – это то, что американцы называют созданием НАТО 3.0, которое является новой формулой действий Альянса, в которой Европа принимает гораздо больше мер и берет на себя обязанности обычной обороны против России. Польша является лидером в этом процессе, и сегодня это самое важное,

– заявил Залевский.

Также он подчеркнул, что будущее американского военного присутствия в Европе зависит от активного участия европейских стран и финансировании собственного оборонного комплекса. Залевский отмечал, что важным аргументом удержания США на континенте является увеличение расходов на оборону. Напомним, что это является постоянным требованием американского президента Дональда Трампа.

Заместителя минобороны также спрашивали, как он относится к предупреждению премьер-министра Дональда Туска о возможном нападении России. Павел Залевский уточнил, что прежде всего речь идет о возможности гибридной атаки.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россия действительно способна на агрессию против европейских стран. Однако он отмечает,, что важно учитывать то, какой именно потенциал она имеет для этого. Эксперт отметил, что если речь идет о дроновом ударе по базам НАТО или гибридной операции по парализации аэропортов в европейских странах, то Россия уже так нападала. В то же время если европейцы представляют колонны российской военной техники, которая направляется в страны Балтии, то Россия, по мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, не готова к такому наступлению.

