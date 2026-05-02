В Германии впервые отреагировали на решение США вывести часть войск

Пентагон 1 мая объявил, что США выводят 5000 своих военных из Германии. Министр обороны Борис Писториус заявил, что такое решение должно побудить европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны.

Немецкий министр отметил, что этот шаг от Вашингтона был ожидаемым. Об этом сообщили в Reuters.

Как в Германии отреагировали на решение США?

В издании сообщили, что США приняли такое решение на фоне обострения отношений с Европой по Ирану и тарифной напряженности.

Дональд Трамп еще раньше угрожал сокращением войск после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тогда в Берлине раскритиковали стратегию США на Ближнем Востоке.

Писториус заявил, что вывод 5000 американских военнослужащих из Германии существенно повлияет на присутствие других 35000 солдат США на территории страны.

Мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Германия на правильном пути, расширяя свои вооруженные силы, ускоряя военные закупки и строя инфраструктуру,

– заявил министр обороны.

Что Германия планирует делать с собственными силами?

Германия хочет увеличить армию с 185 до 260 тысяч военных, хотя некоторые критики министра Писториуса призывают к еще большему усилению из-за угрозы со стороны России.

Решение Пентагона означает, что одна полная бригада покинет Германию, а батальон дальнобойной стрельбы, который должен был быть развернут позже в этом году, будет отменен,

– отметили в издании.

Потеря дальнобойных ракет, вероятно, станет тяжелым ударом для Германии. В Берлине считали, что присутствие такого оружия в стране будет важным элементом сдерживания против России.

