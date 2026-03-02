Иранская атака на военную базу на Кипре: в МИД Британии раскрыли первые детали

Британская военная база Акротири на Кипре была атакована беспилотником в ночь на 2 марта. После удара там принимают "меры предосторожности".

Об этом рассказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер для Sky News.

Что рассказала глава МИД Британии об иранской атаке на базу в Кипре?

После атаки Иветт Купер заявила, что речь идет об ударе беспилотника именно по взлетно-посадочной полосе аэропорта Акротири, где расположена база Королевских ВВС Британии. Министр отметила, что пока не может раскрывать дополнительные подробности атаки, но заверила: вокруг базы принимают все необходимые меры безопасности.

Справочно! Акротири и Декелия – две территории на острове Кипр, находящиеся под суверенитетом Великобритании и имеющие статус британской заморской территории. На территориях размещаются британские военные базы и несколько населенных пунктов. Сама территория составляет примерно 3% острова Кипр.

По словам Купер, Великобритания рассматривает все возможные сценарии для защиты своих граждан, оказавшихся в сложной ситуации в странах Персидского залива, в том числе и вариант масштабной эвакуации. Она также подтвердила, что британское правительство позволяет США использовать свои базы для ударов по ракетным объектам Ирана с оборонительной целью.

Министр сообщила, что после запуска системы "регистрации присутствия" к властям обратились уже 94 тысячи человек. В то же время, по оценкам правительства, около 300 тысяч граждан Великобритании в странах Персидского залива могут находиться под угрозой из-за действий Ирана, в частности в государствах, где после атак было закрыто воздушное пространство.

Мы, безусловно, хотим, чтобы люди как можно быстрее и безопасно вернулись домой,

– подчеркнула Купер.

На вопрос о возможной эвакуации глава британского МИД ответила, что правительство прорабатывает все доступные варианты.

Что известно об атаке Ирана на военную базу Британии на Кипре?