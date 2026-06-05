В порту Констанцы взорвался дрон: Минобороны Румынии заявляет, что он украинский

5 июня утром в гражданском порту Констанцы обнаружили морской дрон. Позже он взорвался.

Около 10:30 дрон сдетонировал. Об этом рассказали в минобороны Румынии.

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Что известно о взрыве морского дрона в Костанци?

К счастью, жертв удалось избежать. На момент взрыва район уже был оцеплен и изолирован силами Румынской службы информации, Береговой охраны и Министерства национальной обороны. Объект как раз проверяли и пытались обезвредить.

В ведомстве подчеркнули, что морской дрон относится к типу, который используется в войне в Украине. Этого беспилотника нет на вооружении армии Румынии. Также он не был привлечен к недавним учениям, организованных минобороны страны в районе Черного моря.

В учреждении пообещали, что официальную информацию и новые данные об инциденте будут сообщать по мере их поступления.

Ранее СМИ писали, что дрон обнаружили около 05:00 возле нефтяного терминала Oil Terminal и здания Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море. Власти активировали Красный план вмешательства.

Напомним, что Греция направила Украине два дипломатических демарша после обнаружения украинского морского дрона в Ионическом море. Афины требуют объяснений от Киева относительно инцидента. В Греции заявили, что появление беспилотника возле острова Лефкада создало угрозу для судоходства, гражданских и окружающей среды, а также фактически перенесло войну в Средиземное море.