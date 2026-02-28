В Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы: ОАЭ готовят ответ Ирану
- 28 февраля в ОАЭ прогремели взрывы в Дубае и Абу-Даби из-за иранских баллистических ракет, большинство из которых перехватила ПВО.
- Министерство обороны ОАЭ осудило атаку как нарушение суверенитета, заявив о праве на ответ, а несколько авиакомпаний приостановили рейсы из-за опасности.
28 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах прогремели взрывы в Дубае и Абу-Даби, после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по территории страны. Системы ПВО успешно перехватили большинство снарядов, но обломки упали в жилых районах.
Из-за эскалации авиакомпании приостановили рейсы, а Министерство обороны ОАЭ осудило атаку и заявило о полном праве на ответ.
Смотрите также Атака Израиля по Ирану: политолог назвал неожиданную выгоду для Украины
Что известно об атаке и взрывах?
Взрывы прогремели на фоне масштабной операции США и Израиля против Ирана, что повлекло ракетный ответ Тегерана по нескольким странам Персидского залива.
По данным местных СМИ и постов очевидцев, взрывы были слышны как в столице Абу-Даби, так и в Дубае, и люди делились в соцсетях записями звуков перехваченных боеприпасов в разных районах городов.
Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что системы ПВО "успешно перехватили ряд иранских ракет", но обломки упали на жилые кварталы. Известно об одном погибшем человеке.
В заявлении отмечается, что атака является "коварным нарушением суверенитета и международного права", и что страна "сохраняет полное право реагировать на любые угрозы". ОАЭ призвали общественность пользоваться только официальными источниками информации.
Из-за опасности и непредвиденных обстоятельств на региональном уровне несколько авиакомпаний, в частности Lufthansa и Wizz Air, уже приостановили рейсы в и из Дубая, Абу-Даби и соседних стран до начала марта. Посольство США в ОАЭ посоветовало гражданам оставаться в укрытиях, пока ситуация не стабилизируется.
Почему США и Израиль пошли на атаку Ирана?
Утром 28 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Трамп отметил, что США не допустят, чтобы Иран имел ядерное оружие, и пообещал иранскому народу, что свобода уже близко.
Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану – известно о нескольких взрывах. В Израиле ввели чрезвычайное положение.
Иран является союзником России в войне против Украины. Именно оттуда начались поставки дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по украинским городам. Поэтому ослабление Ирана автоматически бьет и по возможностям Москвы.