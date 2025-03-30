ЦРУ помогло Украине уничтожить склад с "Искандерами" и КАБами в России, – NYT

В ночь на 18 сентября 2024 года украинские беспилотники атаковали склад с "Искандерами" и КАБами в Торопце Тверской области России. При планировании этого удара Силам обороны Украины помогло Центральное разведывательное управление США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как ЦРУ помогало Украине планировать удар

По данным издания, американская разведка обнаружила большой склад боеприпасов в городе Торопец, который расположен примерно в 466 километрах к северу от украинской границы.

С этого склада оружие поставлялось российской оккупационной армии, которая участвовала в боях в Харьковской и Курской областях.

Впоследствии ЦРУ передало украинским спецслужбам важную информацию об этом складе боеприпасов, уязвимых точках на объекте и российских системах ПВО, которые могли помешать операции. Они также определили количество беспилотников, необходимых для выполнения миссии, и спланировали маршруты их полета.

Уже 18 сентября большая группа беспилотников осуществила атаку на склад боеприпасов. После мощного взрыва, который по силе напоминал небольшое землетрясение, на месте остался кратер размером с футбольное поле.

Напомним, в тот день дроны СБУ, ГУР и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России в населенном пункте Торопец. По словам главы СБУ Василия Малюка, во время удара было уничтожено 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов.