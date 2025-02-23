Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы СБУ Василия Малюка во время форума "Украина. Год 2025".

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Какие последствия атаки на склады с боеприпасами в Торопце

Василий Малюк отметил, что, в отличие от врага, украинская армия выбирает исключительно законные военные цели оккупантов, которые должны быть поражены, в соответствии со всеми правилами ведения войны.

По данным генерала, всего успешно поражено было 48 целей, среди которых склады боеприпасов, аэродромы с военными самолетами, а также нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль.

В этом контексте Малюк вспомнил уничтожение складов с боеприпасами в населенном пункте Торопец в России, которые очень-очень громко взрывались. Во время этого было даже ощутимо 4 землетрясения.

Там было уничтожено 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, в том числе одна вторая всех запасов – мины калибра 120 миллиметров, которые по сути, извините, как горячие пирожки для их военных,

– резюмировал глава СБУ.

Он также подчеркнул, что подобных операций Службы безопасности Украины вместе и Вооруженными Силами Украины на территории врага очень много.

К слову, попадания по складам с боеприпасами в Торопце произошло в ночь на 18 сентября 2024 года. По данным источников 24 Канала, там хранились ракеты для комплексов "Искандер", "Точка-У" и артиллерийские боеприпасы.