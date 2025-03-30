Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як ЦРУ допомагало Україні планувати удар

За даними видання, американська розвідка виявила великий склад боєприпасів у місті Торопець, яке розташоване приблизно за 466 кілометрів на північ від українського кордону.

З цього складу зброя постачалася російській окупаційній армії, яка брала участь у боях у Харківській та Курській областях.

Згодом ЦРУ передало українським спецслужбам важливу інформацію щодо цього складу боєприпасів, вразливих точок на об'єкті та російських систем ППО, що могли завадити операції. Вони також визначили кількість безпілотників, необхідних для виконання місії, і спланували маршрути їхнього польоту.

Вже 18 вересня велика група безпілотників здійснила атаку на склад боєприпасів. Після потужного вибуху, який за силою нагадував невеликий землетрус, на місці залишився кратер розміром з футбольне поле.

Нагадаємо, в той день дрони СБУ, ГУР та Сил спеціальних операцій знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії в населеному пункті Торопець. За словами глави СБУ Василя Малюка, під час удару було знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів.