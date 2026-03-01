Пустые дороги и безлюдные улицы: из-за обстрелов Дубай превращается в город-призрак
- Дубай пострадал от иранских атак, в результате которых были повреждены отель Fairmont The Palm и Бурдж-аль-Араб, а также остановлена работа аэропортов Dubai International и Al Maktoum.
- Местные власти призвали жителей спуститься в подземные хранилища, пляжи закрыты, фитнес-центры, магазины и рестораны также временно не работают.
В субботу, 28 февраля, Дубай оказался под беспрецедентным ударом: иранские дроны и ракеты начали падать фактически в центре города. На фоне обострения на Ближнем Востоке из Дубая начали активно выезжать туристы и местные.
Как сейчас живет самый богатый город Ближнего Востока и что происходит на улицах Дубая – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Обстрелы могут быть только началом: чего ждать дальше от конфликта на Ближнем Востоке
Какая сейчас ситуация в Дубае?
Под ударом в Дубае оказался роскошный отель Fairmont The Palm на искусственном острове Palm Jumeirah – в результате обстрела на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар, четыре человека получили ранения.
Также под атаку попал легендарный Бурдж-аль-Араб ("Парус"): после попадания беспилотника загорелась часть фасада с первого по шестой этаж.
Кроме того, была фактически остановлена работа ключевых авиахабов: аэропорты Dubai International и Al Maktoum закрыли на неопределенное время после попадания дрона в один из терминалов. Как следствие, тысячи пассажиров остались заблокированными и не могут вылететь из страны.
Стоит отметить, что аэропорт Дубая является одним из самых загруженных в мире и служит базой для Emirates, ведущей международной авиакомпании.
Дубай под атакой: смотрите видео
В ночь на 1 марта атаки продолжились: около 09:00 по местному времени в Дубае прогремели новые взрывы. Позже стало известно, что под иранской атакой снова оказался район местного аэропорта.
Местные жители сообщают, что после обстрелов пляжи в Дубае закрыты, а туристам запрещено посещать море в районе Palm Jumeirah и других прибрежных районах. На дорогах почти нет автомобилей, а на улицах – значительно меньше людей, чем обычно.
Дубай превращается в "город-призрак": смотрите видео
Во время атак местные власти приказали жителям немедленно спустились в подземные паркинги и подвалы – это единственные помещения с достаточным перекрытием, которое может защитить от обломков. Тем временем фитнес-центры, магазины и рестораны сообщили о временном закрытии.
Как сейчас выглядит Дубай: смотрите видео
С чего все началось?
Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима.
Иран начал ответные удары: взрывы прогремели в Израиле, Катаре, Бахрейне, а также Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Там расположены американские военные базы.