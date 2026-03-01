Пустые дороги и безлюдные улицы: из-за обстрелов Дубай превращается в город-призрак

В субботу, 28 февраля, Дубай оказался под беспрецедентным ударом: иранские дроны и ракеты начали падать фактически в центре города. На фоне обострения на Ближнем Востоке из Дубая начали активно выезжать туристы и местные.

Как сейчас живет самый богатый город Ближнего Востока и что происходит на улицах Дубая – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Обстрелы могут быть только началом: чего ждать дальше от конфликта на Ближнем Востоке

Какая сейчас ситуация в Дубае?

Под ударом в Дубае оказался роскошный отель Fairmont The Palm на искусственном острове Palm Jumeirah – в результате обстрела на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар, четыре человека получили ранения.

Также под атаку попал легендарный Бурдж-аль-Араб ("Парус"): после попадания беспилотника загорелась часть фасада с первого по шестой этаж.

Кроме того, была фактически остановлена работа ключевых авиахабов: аэропорты Dubai International и Al Maktoum закрыли на неопределенное время после попадания дрона в один из терминалов. Как следствие, тысячи пассажиров остались заблокированными и не могут вылететь из страны.

Стоит отметить, что аэропорт Дубая является одним из самых загруженных в мире и служит базой для Emirates, ведущей международной авиакомпании.

Дубай под атакой: смотрите видео

В ночь на 1 марта атаки продолжились: около 09:00 по местному времени в Дубае прогремели новые взрывы. Позже стало известно, что под иранской атакой снова оказался район местного аэропорта.

Местные жители сообщают, что после обстрелов пляжи в Дубае закрыты, а туристам запрещено посещать море в районе Palm Jumeirah и других прибрежных районах. На дорогах почти нет автомобилей, а на улицах – значительно меньше людей, чем обычно.

Дубай превращается в "город-призрак": смотрите видео

Во время атак местные власти приказали жителям немедленно спустились в подземные паркинги и подвалы – это единственные помещения с достаточным перекрытием, которое может защитить от обломков. Тем временем фитнес-центры, магазины и рестораны сообщили о временном закрытии.

Как сейчас выглядит Дубай: смотрите видео

С чего все началось?